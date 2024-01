E-bike e ChatGPT: ecco il primo modello che integra l'IA

L’Intelligenza Artificiale sta ormai “invadendo” i più disparati settori. In questo contesto, quello delle e-bike non è neanche tra i primi ambiti ad ottenere vantaggi da questa nuova tecnologia.

Già un paio di anni fa, infatti, era stata lanciata sul mercato un nuovo prodotto in fibra di carbonio, prodotta da Urtopia, che poteva vantare funzionalità di guida intelligente, gestibile attraverso un apposito display installato sul telaio. Questo modello, però, ad oggi è superato di gran lunga da un nuovo e rivoluzionario prodotto.

Sempre Urtopia, infatti, ha intenzione di lanciare sul mercato una e-bike che vanta l’integrazione di ChatGPT. A descrivere questo nuovo ed interessante modello è stato lo stesso CEO di Urtopia, ovvero Owen Zhang.

Secondo Zhang, l’e-bike potrà vantare di nuove funzionalità tecnologiche avanzate, tra cui figura il Jarvis. Stiamo parlando di un chiaro riferimento all’IA relativa all’armatura di Iron Man: i componenti della bici, a quanto pare, saranno gestibili attraverso comandi vocali. Niente smartphone o tastiere per gestire ChatGPT e le funzioni legate al chatbot.

E-bike, ChatGPT e un anello smart: l’intrigante combinazione offerta da Urtopia

Secondo quanto rivelato da Zhang, la bicicletta in questione sarà dotata di un assistente digitale ad attivazione vocale, in grado di stimare distanze e fornire i migliori percorsi ciclabili per l’utente, con possibilità di gestione sia tramite display che attraverso i suddetti comandi vocali. A rendere l’e-bike di Urtopia ancora più innovativa, però, sarà l’integrazione di un anello smart.

Questo sarà in grado di raccoglie i dati sanitari dell’utente sincronizzando gli stessi con la bicicletta, al fine di fornire un’esperienza di guida ottimizzata in base condizione di forma fisica. L’e-bike sarà in grado di suggerire distanze e percorsi in base allo stato fisico, evitando agli utenti meno in forma di esagerare o a quelli più allenati di non allenarsi abbastanza.

L’anello intelligente, in fine, fungerà anche da lucchetto smart per la bici, sbloccando la stessa quando accessorio e telaio si troveranno nelle immediate vicinanze.