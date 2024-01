eBay: causa da 3 milioni di dollari per uno strano caso di cyberstalking

In seguito a una inusuale controversa legale, eBay ha dovuto pagare 3 milioni di dollari.

L’azienda che si occupa di commercio digitale, infatti, ha dovuto fare i conti con un caso di cyberstalking, che ha visto come vittima una coppia del Massachusetts, Ina e David Steiner. I due, rei di aver criticato la piattaforma, sono stati presi di mira da sette dipendenti di eBay, tra cui alcuni dirigenti della stessa.

Il caso risale al 2019, quando la coppia che gestisce una newsletter che si occupa di e-commerce ha criticato la società in questione. I dipendenti, dunque, hanno risposto alla recensione negativa non solo con minacce, ma anche visitando l’abitazione dei Steiner e inviando loro oggetti alquanto inquietanti. Tra di essi figurano una maschera da maiale ricoperta di sangue, insetti vivi, una corona funebre e un libro su come superare la morte del coniuge.

eBay e Cyberstalking: ecco come sono stati terrorizzati i coniugi Steiner

Nella giornata di ieri il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il verdetto, tenendo conto di sei diversi reati, confermando la massima pena. L’ex direttore della sicurezza di eBay James Baugh e l’ex direttore della resilienza globale dell’azienda sono stati condannati al carcere già nel 2022.

Secondo il procuratore ad interim Joshua S. Levy “eBay si è impegnata in una condotta criminale assolutamente orribile“, spiegando poi come “I dipendenti e gli appaltatori dell’azienda coinvolti in questa campagna hanno sottoposto le vittime all’inferno, in una campagna aghiacciante volta a mettere a tacere le loro denunce e a proteggere il marchio“.

Anche il CEO di eBay, Jamie Iannone, ha preso le distanze da ciò che è avvenuto nel 2019, confermando come l’azienda ha collaborato pienamente con le autorità e come eBay sia impegnata a sostenere elevati standard per quanto concerne condotta ed etica.

