Ecco il nuovo piano di sicurezza dei Samsung Galaxy valido da aprile 2025

Samsung ha annunciato un nuovo approccio alla sicurezza per i dispositivi Galaxy, dimostrando un impegno costante nella protezione dei propri utenti.

Con l’implementazione del nuovo calendario di aggiornamenti di sicurezza, in vigore da aprile 2025, l’azienda sudcoreana ha ridefinito la propria strategia di supporto software, segmentando come sempre i dispositivi in tre categorie principali: quelli che riceveranno le patch di sicurezza ogni mese, quelli che le riceveranno ogni tre mesi e quelli che le riceveranno ogni sei mesi.

Aggiornamenti mensili: il trattamento premium

I dispositivi di punta e più recenti godranno di aggiornamenti mensili. Questa categoria include:

I pieghevoli Galaxy Z, dai modelli Fold3/Flip3 del 2021 fino agli ultimi Z Fold6 e Z Flip6 del 2024

L’intera serie Galaxy S, a partire dal modello S21 FE (2022) fino ai nuovi S25 del 2025

Alcuni modelli selezionati della serie A, come l’A56 5G (2025) e le versioni Enterprise di A53 5G, A54 5G e A55 5G.

I dispositivi rugged della linea XCover Enterprise

Questi dispositivi Samsung di fascia alta riceveranno le patch sicurezza Samsung non appena disponibili.

Protezione trimestrale per la fascia intermedia

Per i dispositivi di fascia media e i modelli premium meno recenti, Samsung prevede aggiornamenti trimestrali. Questa categoria include:

Modelli come Galaxy S20 FE, S21 5G e Note20 Ultra

Una selezione di dispositivi della serie A, dal modello A52 all’A04

Tablet premium come Galaxy Tab S8 e i nuovi Tab S10 Ultra

L’intera gamma di smartwatch Galaxy Watch, dal Watch4 (2021) fino al Watch Ultra (2024)

Questa fascia beneficia di un supporto regolare, ma meno frequente, che garantisce la continuità delle funzionalità e della sicurezza.

Supporto semestrale per i dispositivi entry-level

Infine, i dispositivi più datati o entry-level riceveranno aggiornamenti semestrali. Tra questi troviamo:

Galaxy A22 e A03 Core (2021)

M32 e M52 5G

Tab A7 Lite e le versioni aggiornate del Tab S6 Lite

Questa categoria rappresenta una soluzione economica per gli utenti che desiderano comunque un livello base di protezione.

Dove trovare informazioni

Samsung invita gli utenti a visitare il suo sito di supporto ufficiale per verificare il programma di aggiornamenti del proprio dispositivo e ottenere ulteriori dettagli.

Con questa nuova strategia, Samsung si propone come leader nel settore della sicurezza per i dispositivi mobili, offrendo un supporto molto più esteso nel tempo rispetto a tutti gli altri concorrenti.