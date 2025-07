Reddit introduce la verifica dell’età in UK

Nel contesto della crescente attenzione alla protezione dei minori nel mondo digitale, il recente annuncio di Reddit riguardo l’introduzione di un sistema di verifica dell’età nel Regno Unito segna una svolta significativa. L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo delineato dall’Online Safety Act, una delle più recenti e incisive normative volte a rafforzare la sicurezza degli utenti più giovani sulle piattaforme di social media.

«La società ha sempre protetto i giovani da prodotti non adatti, come alcol, fumo o gioco d’azzardo. Ora, i bambini saranno meglio tutelati anche online, mentre i diritti degli adulti di accedere a contenuti legali saranno preservati». Così si esprime l’ente regolatore britannico Ofcom, che accoglie con favore la decisione di Reddit di conformarsi alle nuove disposizioni legislative. Il fulcro di questa svolta normativa è la tutela dei più giovani, un tema che, negli ultimi anni, ha assunto una rilevanza sempre maggiore nell’agenda politica e sociale.

Il nuovo sistema di verifica obbligherà gli utenti britannici di Reddit a dimostrare di avere l’età richiesta per accedere a determinati contenuti. Questo cambiamento si allinea alle richieste sempre più stringenti delle autorità, che esigono dai giganti del web strumenti di “age assurance” realmente efficaci. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, impedire ai minori di entrare in contatto con contenuti potenzialmente dannosi o inappropriati; dall’altro, garantire agli adulti la libertà di fruire di materiali legali senza inutili restrizioni.

Reddit e verifica dell’età: una tendenza che va oltre il Regno Unito

A sottolineare la complessità della questione è Oliver Griffiths, direttore del gruppo Online Safety di Ofcom, che ammette come nessun sistema possa essere infallibile. «Così come alcuni adolescenti riescono a entrare nei pub nonostante i divieti, anche nel digitale utenti determinati potrebbero trovare il modo di aggirare i controlli», osserva Griffiths. Tuttavia, la normativa rappresenta un primo tentativo concreto di arginare il rischio che i più giovani vengano esposti accidentalmente a contenuti per adulti.

Il fenomeno della verifica dell’età non si limita al Regno Unito. Anche negli Stati Uniti si sta affermando una tendenza analoga, con diversi stati che hanno già introdotto l’obbligo di verifica per l’accesso ai siti pornografici. La Corte Suprema americana ha recentemente confermato la legittimità di una legge texana che impone la verifica dell’età per tutti i portali in cui oltre un terzo dei contenuti è di natura sessuale, segnando un precedente importante anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda Reddit, l’azienda ha precisato che la raccolta delle date di nascita degli utenti potrebbe diventare prassi anche in altri paesi, qualora richiesto dalle rispettive leggi locali. Al di fuori della Gran Bretagna, tuttavia, la comunicazione di questa informazione rimarrà opzionale e l’implementazione del sistema avverrà in modo graduale, lasciando alle autorità il compito di definire le modalità più opportune.