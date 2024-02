Echo Dot 2022 scende di prezzo: compralo su Amazon e risparmia!

Nella stessa giornata in cui puoi acquistare Xiaomi Redmi 12 al 15% in meno su Amazon, dal portale di e-commerce americano riprendiamo anche altre promozioni degne di nota per un weekend di acquisti saggi. Se vuoi rendere la tua casa più smart e ampliare l’impianto di domotica, questo è il momento giusto: Echo Dot di quinta generazione è disponibile al 6% in meno! Si tratta di uno sconto minimo, ma ottimo se hai urgenza di dotarti di un altoparlante intelligente con assistente vocale incorporato di alta qualità!

Le caratteristiche di Echo Dot 5° generazione

Lo speaker intelligente Echo Dot di quinta generazione, ovvero il modello uscito nel 2022, è dotato di Wi-Fi e Bluetooth per connettersi alla rete domestica e interfacciarsi con smartphone, tablet e tanti altri dispositivi, compresi citofoni, frigoriferi e ventilatori. Bastano pochi comandi vocali tramite Amazon Alexa per impostare timer, temperatura, stilare una lista della spesa e aprire la porta di casa tramite, ad esempio, Ring Intercom.

Naturalmente lo speaker in dotazione consente non solo di interfacciarsi con l’assistente vocale, ma anche di ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e tante altre piattaforme. Le funzionalità garantite da Echo sono tantissime e basta scoprirle tramite l’applicazione dedicata: acquistando questo device ti si aprirà un mondo smart davanti che non hai mai visto!

Ma quanto devi pagare per ricevere a casa Echo Dot? 60,99 euro al posto di 64,99 euro. Il pagamento può essere anche effettuato in 5 rate senza interessi e la consegna gratuita è assicurata per il primo giorno della settimana successivo all’ordine.

