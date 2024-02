Xiaomi Redmi 12 al 15% in meno su Amazon: il low-cost perfetto per te

Sei alla caccia di nuovi dispositivi mobili tutti per te? Oltre al super sconto su Samsung Galaxy Tab A9 in questi giorni puoi trovare la offerta esclusiva Amazon su Xiaomi Redmi 12, smartphone di fascia bassa considerato tra i “must-buy” per chi non dispone di un budget generoso. Ora venduto al 15% in meno, si avvicina pericolosamente al minimo storico e si conferma un affare imperdibile! Ti abbiamo incuriosito? Ecco maggiori dettagli.

Xiaomi Redmi 12 in offerta su Amazon: le specifiche

Il telefono Xiaomi Redmi 12 in questo caso si presenta con 128 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM, seguiti dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18W: l’ideale per raggiungere – e magari superare – una giornata di autonomia con singola carica anche con un uso moderato, se non intenso.

Il cuore pulsante è invece il chipset MediaTek Helio G88, il quale opera a basso consumo per assicurare la lunga durata della batteria anche in multitasking. Il display FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate massimo di 90Hz garantisce poi una resa dell’immagine mozzafiato, con colori vividi e dettagli ben definiti. Lato fotocamera, infine, la configurazione posteriore a tre sensori assicura riprese e scatti ottimi grazie alla lente principale da 50 megapixel, seguita anteriormente da un sensore da 8 megapixel. Il sistema operativo, ovviamente, è Android.

Il prezzo? 169,90 euro al posto di 199,90 euro, con consegna gratuita in un giorno e pagamento a rate a Tasso Zero grazie ai piani di Cofidis e di Amazon. In quest’ultimo caso, il pagamento va completato in 5 rate senza interessi e non richiede alcuna approvazione aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.