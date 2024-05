iOS 18, Apple lavora alla trascrizione automatica e ai riassunti AI

Le notizie che sono trapelate sul web negli ultimi tempi affermano che Apple rivelerà iOS 18 al prossimo WWDC 2024, il 10 giugno. La maggior parte degli utenti attende grandi novità soprattutto per quanto riguarda l’assistente vocale Siri che dovrebbe infatti migliorare.

Apple ha lasciato che diversi suggerimenti in merito trapelassero in giro, con il pubblico che ha potuto farsi un’idea molto chiara: iOS 18 sarà interamente incentrato sull’intelligenza artificiale. Nelle ultime ore una nuova voce sta contribuendo in maniera sensibile a confermare quanto detto.

Siri migliorerà nettamente con iOS 18: l’AI modificherà diversi aspetti

Alcune fonti ben informate sul mondo Apple, suggeriscono che iOS 18 potrebbe introdurre una trascrizione audio significativamente migliorata rispetto a quella attuale. In più potrebbe essere la volta dei riassunti audio basati sull’intelligenza artificiale tramite iPhone.

Nel caso in cui queste voci dovessero essere vere, gli utenti potrebbero potenzialmente accedere alle trascrizioni in tempo reale del loro audio registrato.

Infatti, l’app Memo vocali predefinita inclusa nella gamma di dispositivi Apple sarà tra le prime ad ottenere queste funzionalità migliorate. Le prime versioni dell’app offriranno una trascrizione di ogni registrazione audio, funzionando in maniera simile alla recente funzionalità Live Voicemail dell’azienda. Le trascrizioni saranno al centro della finestra dell’app, sostituendo la rappresentazione grafica dell’audio registrato nella versione attuale.

Lo strumento di trascrizione integrerà la funzionalità di registrazione audio anche in Note. Inoltre, l’aggiornamento introdurrà un’opzione per il riepilogo generato dall’intelligenza artificiale dell’audio registrato, fornendo quindi un rapido riepilogo testuale dei punti principali e delle azioni.

Con questa nuova possibilità, insieme alla nuova registrazione audio in-app e alle opzioni di trascrizione in tempo reale, l’app Note di Apple si prepara ad ottenere un vero punto di svolta.

Per esempio, gli studenti potranno registrare facilmente le lezioni direttamente dall’app Note senza bisogno di usare app di terze parti. Durante la registrazione nell’app Note aggiornata, si potrà includere una trascrizione e un riepilogo all’interno di una nota, insieme ad altri media come immagini, collegamenti, tabelle e molto altro.