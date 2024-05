Google Pixel 9, la serie mostrata in nuova immagini dal vivo

Dopo l’arrivo di tante indiscrezioni durante lo scorso mese un’immagine reale di un Pixel 9 Pro sarebbe comparsa improvvisamente sul web. Si tratta certamente dell’indiscrezione più grande mai vista sino ad ora anche perché la foto ritrae l’intera gamma smartphone di Google composta da Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 XL mostrati in diverse angolazioni e confrontati in termini di dimensioni con altri dispositivi.

Le immagini trapelate della prossima serie Google Pixel 9 sono state fornite da una fonte anonima che dunque si crede provenga dalla fabbrica diretta.

Google Pixel 9: l’intera gamma finisce in rete con foto reali

Il leak mostra come Google abbia lavorato ad una significativa revisione del design della linea Pixel, con un pannello posteriore interamente piatto, così come lo schermo, contornato da bordi laterali anch’essi completamente piatti, quest’ultima grande differenza rispetto ai bordi curvi ed arrotondati dei modelli precedenti.

Forse il cambiamento più notevole che si nota è la fotocamera ridisegnata. A differenza dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro, dove il modulo fotografico si estende da un bordo all’altro, il nuovo design proposto da Google presenta una fotocamera più contenuta. Secondo quanto riferito, le versioni Pro dovrebbero essere dotate anche di un retro opaco con cornici lucide, mentre Pixel 9 avrà un retro lucido e cornici opache.

Sono tre gli smartphone mostrati ma a quanto pare Google ne starebbe organizzando ben quattro di modelli: il Pixel 9 (nome in codice: Tokay), Pixel 9 Pro (nome in codice: Caiman), Pixel 9 XL (nome in codice: Komodo) e Pixel 9 Fold. Se i nomi dei modelli XL e Fold non sono ancora confermati, la fonte ha rivelato dettagli sulle configurazioni dei primi tre.

Stando a quanto si apprende, il Pixel 9 avrà 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL avranno entrambi 16 GB di RAM e 128 GB di memoria. Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere rispettivamente di 6,24 pollici, 6,34 pollici e 6,73 pollici. Tutti e tre i modelli dovrebbero essere dotati di display AMOLED a 120 Hz.