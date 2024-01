Google Pixel 9 Pro, questa volta le immagini sono in azzurro

Esattamente durante la giornata di ieri, con un anticipo di circa nove mesi, sono spuntate in rete le prime presunte immagini del Google Pixel 9 Pro. Oggi, ancora una volta attraverso la stessa fonte, sono comparsi i render di quello che secondo molti dovrebbe essere il Google Pixel 9.

È interessante notare come queste immagini mostrino un telefono dotato di un sistema di fotocamere posteriori con ben tre sensori. Se tutto ciò dovesse rivelarsi reale e veritiero, ci ritroveremmo di fronte al primo dispositivo Pixel “non pro” dotato di una configurazione fotografica di questo genere. Tra i tre obiettivi che si notano nelle immagini, uno di questi dovrebbe essere un telephoto.

Google Pixel 9, le prime immagini spuntano sul web dopo il 9 Pro

Il telefono trapelato oggi sul web mostra degli elementi di design che gli internauti hanno potuto ammirare già ieri in occasione delle immagini del presunto Pixel 9 Pro. Ecco infatti un design laterale piatto, proprio come gli iPhone, e una barra riservata al comparto fotografico completamente ridisegnata.

Anche in questo caso però sembra riproporsi il problema delle dimensioni riscontrato anche ieri con le immagini render del Pixel 9 Pro. Il leaker che ha pubblicato il tutto, afferma che le dimensioni del telefono sarebbero le seguenti: 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Il tutto con un display da 6,1″.

Facendo un rapido confronto con l’attuale Pixel 8 di Google, le misure sono di 150,5 x 70,8 x 8,9 mm con un display da 6,2″. Sembra quindi che il Pixel 9 sia sensibilmente più grande del Pixel 8, ma con un display ridotto. Verrebbe dunque da pensare che c’è qualcosa che non va.

E se questo dovesse rivelarsi in realtà il Google Pixel 9 Pro? Qualcuno avrebbe vociferato di una variante Max, a questo punto quella trapelata proprio ieri. Ovviamente siamo immersi in un vortice di supposizioni e anticipazioni che non godono di troppa affidabilità. Vedremo le prossime settimane cosa ci riserveranno.

