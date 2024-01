Il Google Pixel 9 Pro è già trapelato sul web, le straordinarie immagini

Il web è un’infinita fonte di informazione e questo è risaputo, ma difficilmente qualcuno avrebbe pensato che qualcosa del genere potesse accadere con così largo anticipo. Oggi infatti gli appassionati di tecnologia ed in particolar modo del mondo smartphone, possono dare il loro primo sguardo al Google Pixel 9 Pro.

Direttamente mediante uno dei leaker più affidabili, sono comparse online delle immagini render che raffigurano proprio il prossimo top di gamma di Google. Il tutto risulta abbastanza sorprendente in quanto bisognerà attendere circa nove mesi per vedere la presentazione ufficiale del suddetto dispositivo. Con ampia probabilità infatti BigG darà vita alla sua nuova serie di smartphone ad ottobre 2024, con quella attuale che è arrivata pochi mesi fa. Certo, Google è molto nota per via delle indiscrezioni che la riguardano in quanto azienda produttrice di smartphone, ma delle anticipazioni del genere di certo nessuno se le aspettava.

Google Pixel 9 Pro spunta sul web improvvisamente, ecco come potrebbe essere

Dando uno sguardo a quelle che sono le immagini render più sorprendenti di questo mercoledì, si può notare quanto il Pixel 9 Pro si dimostri effettivamente diverso rispetto ai suoi predecessori. Il frame laterale che contorna l’intero dispositivo ha i bordi piatti, quasi a rassomigliare un iPhone o un Galaxy S24. Una scelta del genere da parte di Google potrebbe essere difficile da prendere in quanto tenderebbe ad uniformare il proprio smartphone con quelli della concorrenza.

Spostandoci sul retro, ecco la barra che contiene il comparto fotografico posteriore, nettamente diversa e con una struttura più stretta. Insieme con le immagini sono venute fuori anche le probabili dimensioni che, sebbene siano più o meno le stesse dei Pixel 8, andrebbero a contornare un display più piccolo. Queste sono le misure: 162,7 x 76,6 x 8,5 mm con un display da 6,5″.

Questo è ciò che onestamente lascia dubitare, almeno per quanto riguarda i numeri riportati. Un altro aspetto che sembra essere totalmente diverso è quello legato al sensore anteriore della fotocamera selfie, all’apparenza nettamente più grande rispetto al solito. Chiaramente si tratta di indiscrezioni e mai come questa volta bisogna andarci con i piedi di piombo.