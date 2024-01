Il tuo Google Pixel 8 riconosce quando applichi una pellicola per display

Tutti ormai sono soliti mettere sul proprio smartphone una pellicola a protezione del display. In genere non ci sono problemi, ma capita che qualche volta ha risentirne sia la prontezza del touchscreen, con qualche piccolo rallentamento talvolta anche impercettibile. Più utenti riferiscono infatti di dover utilizzare tocchi più intensi per farli recepire al pannello, ma tutto cambia se avete a disposizione un Google Pixel 8.

Chi possiede uno dei due modelli di Mountain View, deve sapere che saranno proprio loro ad avvisare in automatico quando ci sarà una pellicola. Ogni volta che una protezione per lo schermo verrà installata, i Google Pixel 8 ed 8 Pro ricorderanno all’utente di abilitare una nuova modalità.

Google Pixel 8 ed 8 Pro, ecco la modalità “protezione schermo” se installate una pellicola

In pochi sapevano che i nuovi Google Pixel 8 fossero in grado di rilevare l’aggiunta di una pellicola protettiva. Una volta applicata sul display, lo smartphone suggerirà di abilitare la modalità “Protezione schermo” migliorando così la sensibilità del touchscreen del telefono.

La notifica dirà chiaramente che l’attivazione della modalità protezione schermo migliorerà il tocco con l’uso di una pellicola protettiva. Toccando la notifica, compariranno ben tre opzioni tra cui scegliere: un pulsante che porterà alle impostazioni, uno che consente di riconoscere la notifica senza disabilitarla e il terzo che consente di disabilitare la notifica. Per acconsentire all’attivazione, bisognerà toccare il primo collegamento.

Nel caso in cui si dovesse optare in un secondo momento per la rimozione della pellicola invece, arriverà automaticamente una notifica che lo segnalerà. Lo scopo dell’avviso sarà quello di disattivare la modalità “Protezione schermo”.

La notifica chiarirà che la disattivazione della modalità protezione per lo schermo migliorerà il tocco qualora non sia in utilizzo una pellicola. Toccando proprio la notifica, ecco le stesse tre opzioni citate poco fa. Basterà toccare la prima per ritornare allo stato originale.