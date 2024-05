iPhone 16 Pro, il display potrebbe battere quello degli iPad Pro 2024

Al momento risulta davvero improbabile che l’iPhone 16 Pro possa disporre da settembre prossimo dello schermo OLED tandem attualmente in forza agli iPad Pro M4.

Come hanno mostrato alcune immagini trapelate, gli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno più grandi dei loro fratelli minori “non Pro”, con display che rispettivamente avranno delle diagonali da 6,3 pollici e 6,9 pollici. Queste però non sono le uniche novità che Apple ha pianificato per lo schermo del suo prossimo iPhone 16 Pro Pro.

Apple, l’iPad Pro ha il display più avanzato al mondo ma l’iPhone 16 Pro potrebbe batterlo

Un leaker molto famoso afferma che lo schermo dell’iPhone 16 Pro potrebbe raggiungere una luminosità massima di 1.200 nit nell’uso normale. Si tratterebbe di un miglioramento del 20% rispetto all’iPhone 15 Pro, che supporta una luminosità di picco di 1.000 nit. Ciò significa che i prossimi telefoni Apple saranno sensibilmente più luminosi rispetto ai modelli attuali.

Per quanto riguarda invece la luminosità di picco, la fonte riferisce che il nuovo iPhone 16 Pro potrebbe arrivare a supportare una luminosità di picco di 1.600 nit. Il prossimo top dunque eguaglierà l’iPhone 15 Pro e l’iPad Pro in questo senso.

Questa non è ovviamente l’unica miglioria che i nuovi iPhone Pro di Apple avranno da offrire al pubblico sperando di diventare i più forti del 2024. Circola infatti la voce che i telefoni saranno dotati di un nuovo chip A18 Pro basato sul processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, mentre i flagship Android saranno ancora in fase di sviluppo. Il SoC dovrebbe essere realizzato con chipset da 4 nm. Si prevede inoltre che l’iPhone 16 Pro possa disporre di una fotocamera ultrawide da 48 MP ad alta risoluzione e di un pulsante di acquisizione dedicato per un rapido accesso alle fotocamere.

Le indiscrezioni riferiscono anche che i modelli Pro saranno dotati di batterie più grandi e di intelligenza artificiale integrata.