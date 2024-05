Galaxy S25, Samsung produrrà modelli con maggiore autonomia

Stando a quanto riportato dalle prime indiscrezioni, i prossimi flagship Galaxy S25 di Samsung dovrebbero essere assemblati nuovamente con due processori, ognuno dei quali usato (singolarmente) in base al modello e a seconda del mercato. Ci sarà un chipset Qualcomm e uno fatto in casa dall’azienda.

Dopo una serie di lamentele relative a problemi di surriscaldamento, che qualcuno attribuisce ai suoi chip Exynos interni, Samsung scelse di utilizzare solo i chip Snapdragon per la serie Galaxy S23 dell’anno scorso. Quest’anno però tutto è cambiato con il ritorno degli Exynos in versione 2400, i quali hanno fornito un’esperienza notevolmente migliorata, la quale è stata in grado di gareggiare alla pari con il poderoso Snapdragon 8 Gen 3.

Tuttavia, la decisione di utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 3 solo sul Galaxy S24 Ultra è stata una sorta di ammissione da parte di Samsung che il chip di Qualcomm fosse superiore al suo. Ad oggi però le voci parlano del prossimo Exynos 2500 come quello che sarà in grado di eguagliare il prossimo Snapdragon 8 Gen 4 in termini di prestazioni. Presumibilmente questo rappresenterà un enorme passo in avanti rispetto al suo predecessore, ma c’è dell’altro: potrebbe superare il chip di Qualcomm in termini di efficienza.

Il nuovo Exynos 2500 potrebbe rendere i Galaxy S25 più efficienti in termini di autonomia

L’Exynos 2500 sarà dotato della tecnologia Gate-All-Around (GAA) di Samsung Foundry, che dovrebbe consentirgli di funzionare a temperature più basse rispetto allo Snapdragon 8 Gen 4.

Sebbene entrambi questi chip saranno basati sulla tecnologia a 3 nm, il processo GAA offrirà all’Exynos un sensibile vantaggio in termini di efficienza. TSMC, che secondo quanto riferito produrrà lo Snapdragon 8 Gen 4 per Qualcomm, utilizzerà probabilmente la tecnologia FinFET.

L’architettura GAA sembra in grado di battere la FinFET, consentendo infatti un aumento delle prestazioni e una riduzione del consumo energetico.

Il rapporto afferma che mentre lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà leader in termini di prestazioni, l’Exynos 2500 riuscirà comunque ad essere performante.

Secondo quanto riferito, la serie Galaxy S25 verrà rilasciata all’inizio del prossimo anno, probabilmente nella prima metà di gennaio.