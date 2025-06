Edge: nuovo strumento per la gestione sicura delle password

Proteggere i dati aziendali è diventato un imperativo nell’era digitale. Con questa premessa, Microsoft Edge introduce una nuova funzionalità di gestione password aziendali, denominata Secure Password Deployment, che promette di rivoluzionare la sicurezza delle credenziali nei contesti lavorativi.

Questa innovazione, disponibile esclusivamente per gli abbonati a Microsoft 365 Business Premium, E3 ed E5, elimina le pratiche rischiose di condivisione delle password, come l’uso di post-it cartacei o via posta elettronica, garantendo un livello di protezione senza precedenti.

Il fulcro della nuova funzionalità è la possibilità per gli amministratori IT di distribuire password criptate a gruppi specifici di utenti. Ciò che rende unico questo approccio è che gli utenti finali possono utilizzare tali credenziali per accedere ai siti autorizzati senza mai visualizzarle, modificarle o esportarle.

La condivisione delle password mai così sicura

Alla base di Secure Password Deployment vi è l’integrazione con il Microsoft Information Protection SDK, che assicura una protezione avanzata delle password grazie alla crittografia. Questo approccio non solo migliora la sicurezza complessiva, ma rafforza anche l’aderenza ai principi Zero Trust, un modello di sicurezza che prevede verifiche continue e granulari per ogni accesso, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo utilizzato.

La configurazione del sistema avviene attraverso il centro amministrativo di Microsoft 365, dove gli amministratori IT possono personalizzare le impostazioni di condivisione nei minimi dettagli. È possibile definire regole specifiche per singoli utenti o interi team, garantendo così una gestione flessibile e adattabile alle esigenze del contesto aziendale specifico.

Evoluzione di Microsoft Edge come strumento aziendale

Con l’introduzione di Secure Password Deployment, Microsoft Edge si consolida ancora di più come un browser che si focalizza verso il mondo aziendale, una direzione inaspettata per un software che era nato principalmente per utenti privati.

Grazie a strumenti come questo, le aziende possono migliorare la propria resilienza digitale e affrontare con maggiore fiducia le sfide poste dall’evoluzione delle minacce informatiche. Gli utenti interessati possono approfondire consultando la documentazione ufficiale di Microsoft 365 o esplorando le opzioni disponibili all’interno del proprio abbonamento.