Elementary OS 8.0.1 ufficiale con Linux 6.11 e Ubuntu 24.04.2 LTS

Elementary OS 8.0.1 è stato appena rilasciato come prima point release della serie elementary OS 8.0 “Circe“. Quest’ultimo incorpora un kernel più recente dai repository upstream di Ubuntu LTS e vari altri miglioramenti. Basato su Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat) e alimentato dal kernel Linux 6.11, questa versione offre un supporto di installazione aggiornato per coloro che desiderano ottenere elementary OS 8.0 “Circe” su nuovi computer. Ciò eviterà agli utenti di scaricare centinaia di aggiornamenti dopo l’installazione. Il nuovo kernel dovrebbe anche fornire un supporto migliore per alcuni hardware o componenti recenti che non hanno funzionato correttamente (o non hanno funzionato affatto) con la versione elementary OS 8.0. Naturalmente, elementary OS 8.0.1 include anche tutte le patch di sicurezza upstream e le correzioni di bug.

Elementary OS 8.0.1: i miglioramenti per le impostazioni

L’app Impostazioni di sistema è stata aggiornata in questa versione per consentire agli utenti di configurare le notifiche sugli aggiornamenti e altre operazioni. Permette anche di abilitare la connessione automatica delle reti, ridurre l’utilizzo dei dati in background sulle connessioni e non consente l’accesso alle notifiche per app. Il gestore dei pacchetti AppCenter ha ricevuto il supporto per i colori del marchio in modalità scura e gli screenshot in modalità scura. Inoltre, la ricerca dovrebbe essere molto più veloce ora quando si cerca di trovare le proprie app preferite. Oltre a ciò, le app Terminal e File hanno ricevuto varie correzioni di bug per una migliore esperienza.

Elementary OS 8.0.1 aggiorna anche l’installer per supportare meglio determinati schemi di partizionamento. Migliora poi l’altezza del pannello per funzionare meglio quando si utilizza la sessione Classic e un display HiDPI. Impostazioni rapide ora mostra il modello del dispositivo nel menu Power e una nuova pagina per passare da un account all’altro. Il dock ha ricevuto uno stile opaco quando l’opzione “Panel Translucency” è disattivata nelle Impostazioni di sistema. Infine, con il nuovo update è ora possibile chiudere l’assistente di rete captive con la scorciatoia da tastiera Ctrl+Q. Anche il gestore delle finestre ha ricevuto un grande aggiornamento per migliorare il supporto del display HiDPI e risolvere molti problemi.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in elementary OS 8.0.1 è possibile consultare la pagina dell’annuncio. L’update è disponibile per il download dal sito web ufficiale come immagine ISO live. Come accennato, la serie elementary OS 8.0 “Circe” è basata su Ubuntu 24.04 LTS e dovrebbe ricevere supporto fino ad aprile 2029.