Il 10 giugno, giorno del keynote della WWDC24, Apple presenterà tutti i major update dei suoi sistemi operativi. Particolarmente atteso è iOS 18, perché, in base alle indiscrezioni diffuse fino a questo momento, porterà con sé importanti novità in termini di AI, tra cui una versione di Siri potenziata e nettamente più versatile rispetto a quanto sia ora.

iOS 18: le funzioni AI solo su alcuni iPhone per una questione di potenza?

Ma queste tanto chiacchierate feature saranno a disposizione degli utenti in possessi di un qualsiasi iPhone compatibile con l’aggiornamento? Non ci sono notizie ufficiali a cui fare riferimento, certo, ma secondo i maggiori esperti del settore il pacchetto di funzioni AI sarà una esclusiva di alcuni smartphone. Quelli più potenti.

È di questa opinione Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg che da diversi anni fornisce in anteprima dettagli su piani e strategie del colosso di Cupertino. Voci di corridoio suggeriscono che iOS 18 sarà compatibile con tutti i modelli su cui è stato possibile installare iOS 17, quindi la lista è particolarmente lunga, ma Gurman ritiene che le funzioni di intelligenza artificiale saranno una esclusiva di iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e modelli successivi (quindi la gamma di iPhone 16).

In attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe quindi essere l’elenco completo degli iPhone sui quali NON sarà possibile sfruttare l’AI:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª generazione)

iPhone SE (3ª generazione)

Questione di processore e RAM o semplice strategia di marketing per spingere le vendite dei modelli top? Per sciogliere tutti in dubbi in merito non resta che attendere la WWDC24, che ormai è dietro l’angolo. Nel corso dell’atteso evento, infatti, Tim Cook e altri importanti volti di Apple sveleranno tutte le inedite innovazioni di cui si parla con insistenza da mesi.