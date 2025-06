Elon Musk lancia XChat per sfidare WhatsApp, ma è sicura?

Elon Musk ha ufficialmente lanciato XChat, la nuova piattaforma di messaggistica interna alla sua app X, l’ex Twitter. Questpiattaforma di messaggistica, attualmente in fase di beta testing per un gruppo selezionato di utenti, è stato descritta da Musk come una soluzione all’avanguardia grazie all’adozione del linguaggio di programmazione Rust e di una crittografia ispirata ai principi di sicurezza di Bitcoin. Ma i dubbi sono molti di più delle certezze.

La piattaforma XChat introduce una serie di funzionalità avanzate che includono messaggi effimeri, crittografia “in stile Bitcoin”, condivisione di file e supporto per chiamate audio e video, eliminando la necessità di un numero telefonico.

Secondo quanto dichiarato, il lancio globale è previsto entro la settimana, a meno di problematiche legate alla scalabilità del sistema. Questa tempistica ambiziosa sottolinea la determinazione di Musk nel voler competere con servizi consolidati come WhatsApp, Signal e iMessage.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025