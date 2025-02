Elon Musk offre 97,4 miliardi di dollari per acquistare OpenAI

Secondo quanto affermato dal Wall Street Journal, un gruppo di investitori guidato da xAI di Elon Musk ha presentato una clamorosa offerta per acquisire OpenAI.

La proposta, arrivata al consiglio di amministrazione della società nella giornata di ieri, sarebbe da 97,4 miliardi di dollari. A quanto pare, il CEO della startup Sam Altman avrebbe declinato l’offerta direttamente attraverso il suo account X, con un post alquanto ironico: “No grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi“.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025