Elon Musk presenta il prototipo del primo robotaxi

Nella giornata di ieri, nel corso dell’evento We, Robot, il CEO di Tesla Elon Musk ha presentato il prototipo di quello che potrebbe essere il primo robotaxi lanciato sul mercato dalla sua compagnia.

Il veicolo, battezzato Cybercab, è stato mostrato al pubblico durante un evento apposito, in cui è stato possibile esaminare da vicino lo stesso. La presentazione, avvenuta nel parcheggio di Warner Bros. nei pressi di Los Angeles, ha visto anche un altro protagonista. Stiamo parlando di Robovan, un mezzo capace sia di offrire trasporto di massa che di occuparsi di semplice merce. Secondo quanto sostenuto da Musk, Robovan può trasportare fino a 20 persone.

Robotaxi di Tesla “Come il lancio dell’iPhone per Apple”

La presentazione dei due veicoli sembra aver convinto anche gli addetti ai lavori, con l’analista di Wedbush Securities, Dan Ives, che ha affermato come questa innovazione sarà vista “Come il lancio dell’iPhone per Apple“.

A rendere così interessante Cybercab sono anche i suoi costi. Se il suo costo dovrebbe essere inferiore ai 30.000 dollari, anche i consumi dovrebbero risultare contenuti. A tal proposito, durante la presentazione, si è parlato di un “costo operativo” intorno ai 20 centesimi di dollaro per miglio percorso. Cybercab si affiderà a Intelligenza Artificiale e telecamere per potersi muovere su strada, evitando altro hardware (come invece fanno altri rivali di Tesla).

Per Elon Musk la presentazione del robotaxi è una vittoria. Il miliardario di origini sudafricane ha investito molto denaro in questo progetto e, visti i continui ritardi, in molti cominciavano a dubitare dei risultati. Già nel 2019, infatti, Musk si diceva molto fiducioso rispetto a all’operatività del primo robotaxi entro il 2020. A margine dell’evento ha fatto anche apparizione un altro “ospite d’eccezione”, ovvero il robot umanoide Optimus di Tesla.