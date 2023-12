Nuova generazione di robot umanoidi Tesla 30% più veloci: ecco il video

Con un annuncio ufficiale Tesla ha presentato la seconda generazione dei suoi robot umanoidi Optimus.

A rendere questo modello ancora più impressionante rispetto al suo processore è soprattutto la sua agilità. Si parla, infatti, di un aumento del 30% della velocità di camminata, con mani che possono muoversi in modo molto più naturale e rapido. Quest’ultima caratteristica permette ai nuovi Optimus di effettuare azioni delicate con le dita come, per esempio, afferrare un uovo senza romperlo.

In occasione dell’annuncio, Tesla ha pubblicato su Tweet un filmato di poco più di un minuto e mezzo che mostra tutte le potenzialità del nuovo robot.

There’s a new bot in town 🤖 Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

I robot umanoidi di Tesla sorprendono per velocità e per i movimenti “umani”

Per offrire all’Optimus di seconda generazione un’agilità di movimento migliorata è stato fornito di piedi che, rispetto al precedente modello, sono molto più simili a quelli umani. La presenza di sensori integrati, inoltre, permette al robot di gestire meglio la sensibilità dei passi.

Come è possibile apprezzare dal filmato, Optimus è in grado di eseguire movimenti che necessitano di un certo equilibrio, ma anche di destreggiarsi con una certa abilità per quanto concerne allungamenti e piegamenti. Nella fase finale del video è possibile apprezzare come il robot sia in grado anche di danzare.

Le dita, come già accennato capaci di gestire un uovo senza romperlo, sono fornite di avanzati sensori tattili. A livello puramente estetico poi, spicca l’assenza di batterie o strutture particolari sul retro del robot che, di fatto, ha sembianze umanoidi.

Il filmato è talmente impressionante che qualcuno potrebbe anche sollevare dubbi riguardo la sua autenticità. A tal proposito, però, è intervenuto un ingegnere senior del dipartimento robot di Tesla, Julian Ibarz. Questo ha confermato come il filmato è stato girato utilizzando realmente Optimus di seconda generazione e che il video non è stato in alcun modo manipolato con tecnologie CG.