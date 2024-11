Enel Energia E-Light: aderisci entro il 18/11 e risparmia 50€ nel primo anno!

Enel Energia sta proponendo una promozione speciale per chi attiva l’offerta E-Light Luce e/o E-Light Gas entro il 18 novembre. Questa offerta permette di risparmiare 50 euro sul corrispettivo di commercializzazione e vendita per un periodo di 12 mesi e di bloccare il prezzo della componente energia e/o gas per un anno. L’offerta è accessibile solo online. Inoltre, attivando il servizio gratuito Bolletta Web, la bolletta viene recapitata direttamente via e-mail ogni due mesi, senza alcun costo aggiuntivo. Enel Energia ci tiene a sottolineare che l’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, come attestato dal sistema delle garanzie di origine GSE.

Cosa offre Enel Energia

Per aderire alle offerte E-Light Luce ed E-Light Gas, è necessario visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Enel Energia. Di seguito, i dettagli sui prezzi della componente energia e della materia prima gas per E-Light, con il costo del corrispettivo di commercializzazione e vendita (CVV) incluso.

E-Light Luce

Prezzo componente energia: 0,135 €/kWh (fisso per 12 mesi);

Prezzo CVV: 114 €/POD (fisso per 12 mesi)

E-Light Gas

Prezzo materia prima gas: 0,56 €/smc (fisso per 12 mesi)

Prezzo CVV: 93,96 €/PDR (fisso per 12 mesi)

La promozione attuale consente quindi di risparmiare 50 euro sul corrispettivo di commercializzazione e vendita, a condizione che l’attivazione di E-Light Luce e/o E-Light Gas avvenga entro il 18 novembre.

Inoltre, è possibile richiedere una consulenza gratuita compilando un form con i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) sulla pagina dell’offerta.