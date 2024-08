Obbligata dal Digital Markets Act, Apple ora consente il download di applicazioni su iPhone da fonti diverse da App Store. Un’ottima notizia per molti utenti e soprattutto per quegli sviluppatori (grandi o piccoli che siano) che si oppongono alla politica del colosso di Cupertino circa le commissioni per ogni acquisto di app e/o acquisto in-app. A sorridere ad esempio è Epic Games, che da anni, anche nelle aule di tribunale, si oppone a quello che definisce “monopolio”.

Ebbene, dopo alcuni attriti sbandierati anche sui social network, l’Epic Games Store per iPhone è da questo momento disponibile nei paesi dell’Unione Europea. Italia compresa, ovviamente. Al momento la proposta è limitata e comprende “solo” Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe, tre videogiochi free-to-play di straordinario successo a livello globale. L’azienda guidata da Tim Sweeney però assicura che in futuro la libreria amplierà i suoi titoli, con l’obiettivo di raggiungere 100 milioni di download entro la fine del 2024.

La stessa Epic Games, poi, sta volontariamente sovvenzionando AltStore PAL, altro store di terze parti molto gettonato, pagando la sua Core Technology Fee.

Come scaricare Fortnite su iPhone gratuitamente e in modo sicuro

La prima cosa da fare per scaricare su iPhone il Battle Royale più famoso di sempre (con nuovi contenuti a tema Marvel disponibili per un periodo limitato, ndr), è recarsi su questo sito web dal proprio smartphone Apple per ottenere l’Epic Games Store.

Come detto, al momento lo store propone solo tre videogiochi, tutti scaricabili gratuitamente ma con acquisti in-app opzionali per sbloccare contenuti come skin ed emote. Per scaricare Fortnite (ma il procedimento è identico per Fall Guys e Rocket League Sideswipe) basta cliccare su Installa e seguire le indicazioni su schermo. Per la prima installazione è necessario qualche passaggio in più, bisogna infatti recarsi in Impostazioni e fornire a Epic Games Store i consensi richiesti.

In ogni caso, è tutto molto semplice e anche i meno esperti possono portare a termine l’installazione senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda la compatibilità, l’iPhone deve eseguire almeno iOS 17.4.

E su Android?

Per chiunque se lo stesse chiedendo, l’Epic Games Store è disponibile anche su Android. Qui un video che spiega passo dopo passo come installarlo.