Erin Brockovich punta il dito sui data center dell'intelligenza artificiale

Dietro l’espansione dei servizi basati sull’intelligenza artificiale esiste un’infrastruttura fisica gigantesca fatta di data center, sottostazioni elettriche, sistemi di raffreddamento industriale e migliaia di server accelerati da GPU. Proprio su questo punto si concentra la nuova iniziativa lanciata da Erin Brockovich, figura storica dell’attivismo ambientale statunitense, che ha deciso di raccogliere segnalazioni pubbliche sui grandi data center dedicati all’AI. L’obiettivo non riguarda soltanto la trasparenza urbanistica: il progetto punta a mappare consumi energetici, impatto acustico, utilizzo dell’acqua e problemi ambientali associati alla costruzione di infrastrutture hyperscale negli USA.

Il sempre più ampio utilizzo di modelli generativi che svolgono attività addestramento e inferenza su GPU NVIDIA H100, AMD Instinct MI300 e cluster AI multi rack ha fatto esplodere la richiesta energetica dei grandi operatori cloud. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle stanno investendo miliardi di dollari in nuovi campus informatici ad alta densità. Alcune installazioni superano già i 500 MW di assorbimento elettrico; valori che, in pratica, equivalgono ai consumi di intere città di medie dimensioni.

La piattaforma promossa da Brockovich permette ai cittadini di segnalare la presenza di data center esistenti, impianti in costruzione oppure progetti ancora in fase autorizzativa integrando una mappa georeferenziata con indicatori distinti per installazioni operative, strutture in sviluppo e segnalazioni comunitarie.

Una mappa pubblica per monitorare i data center AI

Tra le criticità più frequenti compaiono il rumore continuo generato dai sistemi HVAC industriali, il consumo idrico dei circuiti di raffreddamento, la presenza di generatori diesel di backup e l’impatto sulla rete elettrica locale. Molte amministrazioni comunali non dispongono ancora di strumenti normativi adeguati per valutare installazioni AI di questa scala: alcuni progetti risultano approvati usando regolamenti urbanistici pensati originariamente per normali edifici industriali o magazzini logistici.

Addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni richiede migliaia di GPU operative per settimane o mesi: ogni acceleratore NVIDIA H100 può assorbire fino a 700 W; i sistemi Blackwell annunciati più recentemente superano ancora questi valori. Quando si parla di decine di migliaia di GPU all’interno dello stesso campus, il fabbisogno energetico cresce rapidamente fino a livelli difficili da sostenere per molte reti regionali.

I data center AI utilizzano infrastrutture di alimentazione ridondate con UPS industriali, batterie agli ioni di litio e generatori diesel o a gas naturale. Durante i picchi di domanda elettrica, alcune comunità locali temono aumenti tariffari oppure instabilità nella distribuzione. In Virginia settentrionale, uno dei principali hub mondiali dei data center, le aziende energetiche hanno già segnalato difficoltà nella pianificazione della capacità futura.

Secondo varie analisi del settore energetico statunitense, la domanda elettrica generata dall’AI potrebbe rappresentare una quota significativa della crescita complessiva dei consumi nazionali entro il 2030. Il punto è che molti impianti sono costruiti con tempistiche rapidissime; le infrastrutture energetiche, invece, richiedono anni per essere aggiornate. Linee ad alta tensione, sottostazioni e trasformatori non si installano in pochi mesi.

L’intelligenza artificiale e il nuovo fronte ambientale

L’iniziativa di Erin Brockovich segna un passaggio interessante nella percezione pubblica dell’intelligenza artificiale. Per anni il dibattito si è concentrato soprattutto su privacy, copyright, automazione del lavoro e disinformazione. Ora emerge con forza anche la dimensione materiale dell’AI: consumo energetico, utilizzo dell’acqua, reti elettriche e pianificazione urbana.

Le future generazioni di acceleratori, incluse le piattaforme NVIDIA Blackwell Ultra e i sistemi rack scale basati su raffreddamento liquido diretto, richiederanno densità energetiche ancora maggiori. Alcuni operatori stanno già valutando piccoli reattori nucleari modulari, microgrid dedicate e contratti energetici diretti con impianti rinnovabili.

Bloccare indiscriminatamente nuovi data center significherebbe rallentare ricerca, cloud computing e servizi digitali avanzati. Al tempo stesso ignorare completamente l’impatto ambientale rischia di creare tensioni sempre più forti con le comunità locali. La mappa pubblica lanciata da Brockovich prova proprio a inserirsi in questo spazio: raccogliere dati dal basso prima che la corsa globale all’AI renda certe decisioni irreversibili.

La Brockovich è un’attivista ambientale statunitense diventata famosa negli anni ’90 per aver contribuito a portare alla luce un grave caso di contaminazione delle acque potabili a Hinkley, in California, causato dalla una società energetica. La vicenda si concluse con uno dei più grandi risarcimenti collettivi della storia americana in materia ambientale e ispirò anche il celebre film “Erin Brockovich” del 2000 con Julia Roberts.

Quanto pesa davvero l’AI sull’ambiente

Il rapporto tra intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale resta più complesso di quanto spesso emerga nel dibattito pubblico. Alcune analisi recenti mostrano infatti che il consumo energetico di una singola richiesta AI può risultare molto inferiore rispetto a quanto si tende a immaginare. Google, ad esempio, ha stimato che un prompt elaborato da Gemini comporti un consumo energetico paragonabile a circa 9 secondi di visione TV e un utilizzo d’acqua nell’ordine di poche gocce. Numeri che ridimensionano certe narrazioni catastrofiche diffuse soprattutto sui social.

Il problema reale non riguarda tanto il singolo prompt quanto la scala industriale raggiunta dai servizi AI. Milioni di richieste simultanee, modelli sempre più grandi e infrastrutture distribuite globalmente moltiplicano rapidamente consumi elettrici, necessità di raffreddamento e domanda di capacità computazionale. In pratica, anche un costo energetico apparentemente modesto diventa enorme quando lo si replica miliardi di volte ogni giorno.

Al tempo stesso i grandi operatori cloud stanno tentando di compensare almeno una parte dell’impatto ambientale investendo in energie rinnovabili, impianti nucleari modulari, contratti PPA a lungo termine e tecnologie di raffreddamento più efficienti. Microsoft, per esempio, ha già ammesso apertamente che la crescita dell’AI sta complicando gli obiettivi climatici aziendali: l’espansione dei data center e l’aumento dei consumi elettrici hanno contribuito alla crescita delle emissioni indirette di CO2 associate alle sue attività.

La situazione resta quindi meno lineare di quanto sembri. L’intelligenza artificiale non rappresenta automaticamente una minaccia ambientale fuori controllo; allo stesso tempo sarebbe ingenuo ignorare il peso infrastrutturale richiesto dall’AI generativa moderna. Il punto è trovare un equilibrio realistico tra innovazione tecnologica, sostenibilità energetica e trasparenza verso le comunità locali che ospitano questi impianti.