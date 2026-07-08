Rowboat, l'AI alternativa a Claude Desktop che memorizza email e riunioni

Google DeepMind ha introdotto Rowboat, un progetto di ricerca che esplora un’evoluzione significativa degli agenti AI: sistemi non più isolati, ma progettati per collaborare. Di fatto, un progetto che si pone come concorrente rispetto a Claude Desktop.

L’idea nasce dai limiti dei modelli singoli, spesso poco efficienti nella gestione di compiti lunghi e articolati. Rowboat propone un approccio distribuito, in cui più agenti specializzati lavorano insieme condividendo informazioni e responsabilità. Questo paradigma riflette esigenze concrete già emerse in ambito aziendale e scientifico, dove l’automazione richiede pianificazione, verifica e coordinamento. La sfida non è solo tecnica, ma anche architetturale: costruire un ecosistema affidabile, coerente e capace di evitare errori sistemici durante l’esecuzione.

Collaborazione tra agenti AI

Rowboat si basa su un principio semplice ma complesso da realizzare: dividere il lavoro tra più agenti con competenze diverse. Un singolo modello linguistico deve normalmente gestire ogni fase, dalla comprensione del problema alla verifica finale, con un carico elevato sulla memoria e sul controllo del processo.

Con un sistema multi-agente, invece, ogni componente si occupa di una funzione specifica, come pianificazione, ricerca o validazione. Questo approccio riduce la complessità individuale e consente maggiore specializzazione. Il coordinamento centrale diventa però cruciale, perché deve orchestrare le attività evitando sovrapposizioni, lacune informative o conflitti tra decisioni divergenti.

Il cuore di Rowboat è un’architettura che permette agli agenti di comunicare in modo strutturato e continuo. Alcuni assumono ruoli strategici, come il pianificatore, mentre altri operano in ambiti operativi più ristretti. La metafora dell’equipaggio che rema nella stessa direzione descrive bene la necessità di sincronizzazione. Uno degli aspetti più delicati è la memoria condivisa: tutti gli agenti devono accedere a informazioni aggiornate senza generare versioni incoerenti dello stato del lavoro. Questo richiede meccanismi avanzati di sincronizzazione e controllo, simili a quelli utilizzati nei sistemi distribuiti. Un errore nella gestione dei dati condivisi può compromettere l’intero processo, rendendo inefficace anche la collaborazione più ben progettata.

Vantaggi e criticità del modello

L’approccio multi-agente offre vantaggi evidenti in termini di efficienza e affidabilità. La divisione del lavoro consente prestazioni migliori su compiti complessi e permette l’introduzione di controlli incrociati, dove alcuni agenti verificano i risultati degli altri.

In scenari reali, questo può tradursi in analisi più accurate e processi decisionali più robusti. Tuttavia, aumentano anche le criticità: la comunicazione tra agenti introduce nuove fonti di errore e le cosiddette allucinazioni possono propagarsi rapidamente se non intercettate. Per questo motivo, la ricerca si concentra su sistemi di validazione automatica e meccanismi di correzione interna. Rowboat rappresenta quindi un passo verso AI più autonome, ma evidenzia anche la necessità di nuovi modelli di controllo e supervisione.