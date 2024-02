Errore 0x800F0922 con gli aggiornamenti Windows 11 di febbraio: come risolvere

A conferma di quanto il problema sia esteso, Microsoft si è affrettata ad aggiornare il documento di supporto known issues and notifications relativo alle installazioni di Windows 11. I tecnici dell’azienda di Redmond confermano che l’errore 0x800F0922 può presentarsi installando gli aggiornamenti di sicurezza di febbraio 2024 sia sui sistemi Windows 11 23H2 che sulle macchine Windows 11 22H2.

Tipicamente, quando si verifica la problematica adesso oggetto di conferma da parte dei tecnici Microsoft, l’installazione dell’aggiornamento cumulativo KB5034765 si blocca al 96% quindi Windows 11 mostra il messaggio “Qualcosa non è andato come previsto. Non c’è bisogno di preoccuparsi, le modifiche saranno annullate. Per favore, tieni il computer acceso“.

Da cosa dipende l’errore 0x800F0922 con Windows 11 e come risolvere la situazione

Microsoft al momento non chiarisce esplicitamente il motivo dell’errore 0x800F0922 sui sistemi Windows 11 ma è possibile fare qualche ipotesi.

Innanzi tutto, fortunatamente, il problema legato alla mancata installazione dell’aggiornamento cumulativo di febbraio interessa solamente installazioni di Windows 11 23H2 e 22H2, con l’esclusione quindi di tutte le macchine Windows Server.

I tecnici Microsoft stanno lavorando a una patch correttiva che sarà distribuita nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, però, fintanto che non sarà disponibile una soluzione definitiva, l’azienda guidata da Satya Nadella fornisce una soluzione temporanea a beneficio degli utenti interessati dal problema.

Il consiglio è quello di digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11, scegliere Esegui come amministratore quindi digitare quanto segue:

rd C:\$WinREAgent /s /q

Dopo aver eliminato la cartella, è necessario riavviare il sistema affinché gli aggiornamenti di sicurezza di febbraio 2024 si installino correttamente.

L’ambiente di ripristino WinRE di nuovo responsabile del comportamento anomalo

La soluzione condivisa da Microsoft è un evidente indizio di chi sia la causa del problema lamentato da tanti utenti di Windows 11 con l’installazione degli aggiornamenti di febbraio 2024.

WinRE, acronimo di Windows Recovery Environment, è un ambiente di ripristino integrato nei sistemi operativi Microsoft. È progettato per aiutare gli utenti a risolvere problemi critici del sistema, ripristinare il sistema operativo a uno stato precedente o eseguire altre operazioni di manutenzione.

Questo speciale ambiente consente agli utenti di eseguire il ripristino del sistema, risolvere i problemi di avvio, ripristinare un’immagine di sistema precedentemente creata, accedere a numerosi strumenti di diagnostica e riparazione.

Un problema insito nella gestione della partizione di sistema riservata a WinRE è stato la causa della comparsa dell’errore 0x80070643 con il pacchetto KB5034441 per Windows 10, a gennaio 2024. L’errore potrebbe significare che non c’è abbastanza spazio libero nella partizione riservata del sistema: l’azienda sta lavorando a una soluzione definitiva anche per i problemi di installazione dell’aggiornamento di gennaio.