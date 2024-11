Errori 0x80073CFA e 0x80073CF9 in Windows 10: ecco spiegato l'arcano

Dallo scorso 12 novembre non si contavano le segnalazioni di errori 0x80073CFA e 0x80073CF9 sui sistemi Windows 10 22H2. Con un po’ di ritardo, dopo aver svolto le verifiche del caso, i tecnici dell’azienda di Redmond hanno finalmente spiegato quali sono i motivi della comparsa dei codici di errore, manifestatisi al momento della disinstallazione di app Microsoft Store o del loro aggiornamento.

In breve, il problema che ha portato all’esposizione degli errori 0x80073CFA e 0x80073CF9, è causato dalla presenza del pacchetto WinAppSDK 1.6.2, automaticamente distribuito sui sistemi dopo l’installazione di un’app sviluppata utilizzando Win App SDK.

Cos’è e a che cosa serve Win App SDK

Abbreviazione di Windows App Software Development Kit, Win App SDK è un set di strumenti e librerie fornito da Microsoft per facilitare lo sviluppo di applicazioni Windows moderne. Il pacchetto di sviluppo rappresenta un’evoluzione rispetto alle precedenti piattaforme, come UWP (Universal Windows Platform), e mira a unificare l’esperienza di sviluppo indipendentemente dal tipo di applicazione Windows (Win32 o UWP).

Microsoft ha deciso di aggiornare di frequente Win App SDK, in modo da assicurare la possibilità di accedere anche alle innovazioni più recenti. Inoltre, ha messo in campo alcune soluzioni per velocizzare il caricamento e il funzionamento delle applicazioni basate su Win App SDK.

Ecco, è accaduto che un aggiornamento imperfetto di Win App SDK ha provocato problemi nella gestione (disinstallazione e aggiornamento) delle app con il Microsoft Store. Sui dispositivi Windows 10 22H2 interessati, gli utenti possono notare la comparsa del messaggio di errore “Si è verificato un problema” nel pannello “Download” del Microsoft Store.

Come risolvere gli errori 0x80073CFA e 0x80073CF9

Una volta concluse le indagini, Microsoft ha ritirato il pacchetto WinAppSDK 1.6.2 per impedire che altri sistemi Windows 10 siano interessati dai medesimi errori 0x80073CFA e 0x80073CF9. Mike Crider, responsabile degli ingegneri software Microsoft, ha inoltre confermato la disponibilità dell’aggiornamento WinAppSDK 1.6.3, con la correzione definitiva.

In una discussione su GitHub, sono state pubblicate anche le istruzioni per rimuovere temporaneamente Win App SDK e mettersi alle spalle i problemi con Microsoft Store. Un consiglio da mettere certamente da parte in ottica futura, utile nel caso in cui dovesse riproporsi una problematica simile.

Credit immagine in apertura: Microsoft