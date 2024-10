Esagera, impara fino a 41 lingue con la nuova offerta di Mondly

Melius abundare quam deficere. Tradotto letteralmente: “Meglio abbondare che scarseggiare”. Lo dicevano i latini, i nostri antenati. Un proverbio che calza a pennello con la nuova offerta di Mondly sul piano a vita, che consente di imparare non una ma ben 41 lingue straniere.

La promozione in corso sul piano Lifetime di Mondly permette di ottenere uno sconto del 95%: attivando oggi il servizio, si pagherà una sola volta 99,99 euro anziché 1.999,99 euro, con accesso immediato alle lezioni di tutte e 41 le lingue comprese nell’app di riferimento per imparare le lingue.

L’ultima offerta di Mondly sul piano a vita (-95%)

Inglese e turco, spagnolo e cinese, coreano e francese, tedesco e giapponese, russo e arabo: no, non è l’inizio di una nuova barzelletta, ma alcune delle lingue che puoi imparare con il piano a vita di Mondly.

Le altre sono: persiano, ebraico, portoghese, catalano, latino, olandese, svedese, norvegese, danese, finlandese, lettone, lituano, greco, rumeno, afrikaans, croato, polacco, bulgaro, ceco, slovacco, ungherese, ucraino, vietnamita, hindi, bengalese, indonesiano, tagalog e thailandese. A questo poi si aggiunge l’italiano per tutti coloro che non sono madrelingua.

Numerosi anche i premi vinti nel corso degli ultimi anni, oltre ai vari riconoscimenti come App dell’Anno (da parte di Facebook) e Migliore nuova app (da parte di Apple). Da qui anche gli oltre 125 milioni di download, che certificano la popolarità dell’app in tutto il mondo.

Alla base del successo di Mondly c’è un elemento tanto semplice quanto rivoluzionario: il focalizzare l’attenzione non più sulle singole parole, come insegna la scuola tradizionale, ma sulle frasi, dando così un notevole boost di apprendimento a tutti gli studenti, pronti a prendere parte a conversazioni reali in pochi minuti.

Mondly è in offerta a 99,99 euro anziché 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 95%. L’offerta è valida a tempo limitato, potrebbe terminare già nelle prossime ore.