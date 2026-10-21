ESP32 nel browser: puoi eseguire firmware reale senza avere la scheda

Sviluppare e collaudare applicazioni per la famiglia di microcontrollori ESP32 senza avere fisicamente a disposizione una scheda elettronica è possibile grazie a esp32sim, un progetto open source che permette di eseguire il firmware originale dei microcontrollori Espressif direttamente su un computer oppure nel browser. Ricostruisce il comportamento del microcontroller, gestisce registri e periferiche, ripercorre la sequenza di avvio dei chip, dalla ROM fino all’applicazione.

La gamma ESP32, introdotta da Espressif nel 2016, ha contribuito a rendere accessibile lo sviluppo di dispositivi IoT grazie alla combinazione di capacità di calcolo, connettività wireless e costi contenuti. Dall’ESP32 originale con processori Xtensa si è passati a varianti più specializzate, comprese quelle basate su architettura RISC-V. Una diversificazione che offre maggiori possibilità agli sviluppatori, ma rende anche più complessi il debugging, la verifica del firmware e la riproduzione degli errori su hardware differenti.

L’idea di esp32sim poggia su di un emulatore scritto in Rust, distribuito con licenza MIT e capace di gestire ESP32, ESP32-S3, ESP32-C3 ed ESP32-C6. Il progetto supporta quindi processori Xtensa LX6 e LX7, oltre alle CPU RISC-V a 32 bit. Il progetto offre la possibilità di caricare immagini firmware non modificate, comprese applicazioni che utilizzano FreeRTOS, WiFi, display, interfacce seriali e altri componenti hardware.

esp32sim non è un semplice simulatore di circuiti elettronici

Chi sviluppa con Arduino, PlatformIO oppure ESP-IDF conosce probabilmente strumenti che permettono di verificare il funzionamento di un programma senza collegare una scheda reale. Alcuni riproducono componenti elettronici a livello logico, altri eseguono codice adattato all’ambiente di simulazione.

esp32sim utilizza un approccio basato sull’emulazione a livello di istruzioni: interpreta le istruzioni macchina previste dall’architettura del microcontrollore e ricostruisce le interazioni con le periferiche attraverso i relativi registri. Il firmware accede a indirizzi di memoria e dispositivi virtuali come farebbe sul chip fisico.

Durante l’accensione di un ESP32, il processore esegue inizialmente il codice contenuto nella mask ROM, cioè la memoria non modificabile predisposta dal produttore. Successivamente interviene il bootloader di secondo livello, che legge le informazioni sulle partizioni della memoria flash, carica l’applicazione e trasferisce il controllo al programma. esp32sim può riprodurre anche tale sequenza, anziché partire direttamente dal codice applicativo.

Questo tipo di comportamento risulta molto utile quando si devono diagnosticare problemi di inizializzazione, configurazione della memoria, gestione degli interrupt oppure riavvii inattesi.

Come provare un ESP32 direttamente nel browser, senza installare nulla

Per capire immediatamente cosa offre il progetto, il modo più semplice consiste nell’aprire la dimostrazione online di esp32sim. L’interfaccia permette di scegliere tra diverse configurazioni hardware, avviare firmware dimostrativi e interagire con i dispositivi virtuali. La versione Web utilizza WebAssembly (WASM), tecnologia che consente di eseguire codice compilato all’interno del browser.

Tra le dimostrazioni disponibili figurano una scheda ESP32-S3 con display touchscreen da 480 x 480 pixel, un sintetizzatore musicale capace di riprodurre brani SID, alcuni esempi per ESP32-C3 e C6 e persino un piccolo acquario virtuale in cui un modello Transformer quantizzato a 4 bit controlla il movimento dei pesci.

Non mancano esempi più impegnativi. Uno dei più curiosi permette di osservare Linux 6.11 in esecuzione su un ESP32-S3 emulato, utilizzando il lavoro del progetto Linux-on-esp32-S3: la demo mette a disposizione una console con cui interagire con il sistema operativo.

Installare esp32sim sul computer ed eseguire il proprio firmware

Chi desidera utilizzare il software per attività di sviluppo può compilare il progetto in locale. Il repository contiene infatti un workspace Rust organizzato in moduli dedicati ai processori, alle periferiche, ai singoli chip, alla gestione delle schede e all’interfaccia da riga di comando.

Occorre installare una toolchain Rust con Cargo, ottenere i sorgenti dal repository GitHub ufficiale ed eseguire, dalla directory del progetto, il comando cargo build --release : la compilazione genera gli eseguibili nella directory target/release .

Le mask ROM originali Espressif non fanno parte dei file sorgente distribuiti nel repository: se ESP-IDF è già installato, esp32sim può individuare automaticamente alcune immagini ROM nelle directory degli strumenti Espressif.

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) è il framework ufficiale di Espressif per sviluppare firmware destinati ai microcontrollori ESP32. Include librerie, driver, strumenti di compilazione e debugging, oltre al sistema operativo in tempo reale FreeRTOS.

In alternativa, gli autori mettono a disposizione lo script tools/fetch-demo-assets.sh --no-linux , che recupera le risorse necessarie alle dimostrazioni.

La guida ufficiale all’installazione documenta i parametri richiesti dalle varie famiglie di chip, comprese le differenze tra eseguibili, immagini di avvio e schede emulate. Per un utilizzo quotidiano conviene partire dagli esempi già presenti nel repository, verificare che funzionino e soltanto dopo passare a un proprio progetto.

Quando utilizzare esp32sim e quando serve una scheda fisica

Il progetto esp32sim può rivelarsi utile per almeno tre categorie di attività: sviluppo del firmware, verifica automatizzata e formazione tecnica.

Chi lavora con ESP-IDF può eseguire applicazioni senza dover collegare continuamente un dispositivo; chi mantiene software per più chip può verificare alcuni comportamenti su architetture diverse; chi studia i microcontrollori può osservare processi di avvio, interrupt e accessi ai registri difficilmente visibili a livello applicativo.

Per i team di sviluppo, la possibilità di eseguire test ripetibili senza distribuire schede fisiche a tutti i sistemi di compilazione è particolarmente interessante. Un test automatizzato può verificare che un aggiornamento del firmware non comprometta l’avvio, la produzione dei messaggi seriali o una determinata sequenza di interazioni.

Il supporto per S3 è più maturo, mentre C3, C6 ed ESP32 classico presentano ancora limitazioni; anche sul chip meglio supportato potrebbero comunque mancare registri, comportamenti specifici delle periferiche o combinazioni hardware non previste dagli autori.

La caratteristica che rende esp32sim interessante è la combinazione di firmware originale, periferiche virtuali e strumenti di osservazione. Non serve riscrivere un’applicazione per adattarla a una libreria di simulazione: nei casi supportati, lo stesso binario può passare dal dispositivo fisico all’emulatore.

Evitare di usare l’hardware nella prima fase dei test significa poter individuare prima una parte degli errori, accelerare le verifiche e riservare le schede reali alle prove che richiedono effettivamente il silicio. esp32sim non elimina la necessità di collaudare i dispositivi fisici, ma aiuta ridurre il lavoro ripetitivo e rendere più accessibile lo sviluppo embedded.