L’informatica vintage continua a riservare sorprese, soprattutto quando sviluppatori indipendenti decidono di realizzare software per piattaforme considerate ormai superate. È il caso di XL Office, una suite pensata per riportare le attività d’ufficio sui computer Atari a 8 bit.

Il progetto dimostra che anche hardware con risorse molto limitate può ospitare applicazioni concepite per esigenze quotidiane. La notizia è stata riportata da Neowin, che ha presentato l’iniziativa come un’interessante novità per gli appassionati dello storico marchio. Non si tratta di una semplice dimostrazione nostalgica: il software punta a offrire un ambiente di lavoro concreto, adattato alle peculiarità delle macchine originali.

Le applicazioni disponibili nella suite XL Office

Il progetto comprende XL Write, un programma di videoscrittura che richiama l’esperienza d’uso di Microsoft Word. L’interfaccia permette di lavorare con una notevole libertà d’azione e offre un sistema di esportazione nel formato proprietario XLW. È presente anche il supporto alla stampa, una caratteristica importante per chi desidera utilizzare il computer come strumento di scrittura.

Per chi lavora con i numeri, XL Calc propone un foglio elettronico ispirato a Excel. Il programma riconosce formule matematiche di base e permette di esportare i risultati in CSV, facilitando il trasferimento dei dati verso piattaforme più recenti.

La suite comprende anche XL Show, dedicato alla realizzazione di presentazioni. L’applicazione consente di preparare contenuti suddivisi in diapositive e offre alcune possibilità di rappresentazione grafica. Accanto a questi strumenti, il progetto mette a disposizione software destinati ad attività diverse, tra cui un client IRC e un browser Web. Sono presenti anche un editor BASIC e un programma per la gestione di database.

L’aspetto interessante non riguarda soltanto la varietà delle applicazioni, ma la scelta di mantenere un’impostazione coerente con le capacità delle macchine di destinazione. L’obiettivo non è riprodurre tutte le funzioni dei moderni programmi commerciali, bensì offrire strumenti utilizzabili senza snaturare l’esperienza originale.

Compatibilità e requisiti dei computer Atari

XL Office è sviluppato in Assembly per il processore 6502 e richiede appena 64 KB di memoria. Il software supporta diversi modelli della famiglia XL/XE, tra cui 1200XL, 600XL, 800XL, 65XE, 130XE, 800XE e XEGS. Sono contemplate anche le versioni PAL e NTSC, oltre agli ambienti di emulazione compatibili.

Non tutti i computer storici dell’azienda possono però eseguire il progetto. Gli Atari 400 e 800 restano esclusi perché utilizzano un sistema operativo differente e non dispongono del meccanismo di gestione della memoria richiesto. Il progetto può essere consultato sul sito ufficiale di XL Office.

Per la comunità retrocomputing, questa iniziativa rappresenta qualcosa di più di un recupero nostalgico: dimostra che la longevità di una piattaforma dipende anche dalla creatività di chi continua a svilupparci sopra.