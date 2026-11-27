Il progetto Zero C# propone un’idea insolita per l’ecosistema .NET: usare il linguaggio C# per produrre programmi nativi senza affidarsi a un runtime durante l’esecuzione.

I suoi creatori lo presentano come una derivazione di bflat, pensata per portare il codice su ambienti molto diversi, dai sistemi desktop fino a dispositivi privi di un sistema operativo.

L’obiettivo non è sostituire ogni applicazione .NET, ma offrire un modello più essenziale a chi vuole controllare da vicino ciò che il programma richiede per funzionare. La proposta conserva elementi riconoscibili del linguaggio, ma cambia il modo in cui vengono gestite alcune responsabilità normalmente delegate all’infrastruttura. È un compromesso tecnico preciso, non una scorciatoia universale.

C# senza runtime: cosa cambia

Il compilatore continua a verificare il codice, ma il programma generato non include il runtime .NET né il garbage collector. Restano elementi del linguaggio come generics, interfacce, metodi virtuali, record e tuple. Altre capacità non sono previste: reflection e async restano fuori dal modello. Anche le eccezioni cambiano: throw termina il processo, mentre gli errori vanno rappresentati con union.

La memoria viene gestita attraverso le arena, aree associate a una durata che possono essere liberate in blocco. Lo sviluppatore deve stabilire quanto a lungo conservare i dati, anziché affidarne il rilascio al meccanismo automatico di .NET. La libreria offre strumenti essenziali per stringhe e collezioni secondo questa logica.

La complessità, quindi, passa in parte a chi scrive il software. La sintassi familiare resta un vantaggio, ma non assicura un’esperienza identica a quella del runtime completo.

Dalla macchina desktop ai sistemi più insoliti

La portabilità è uno degli aspetti distintivi. La documentazione, disponibile sul sito ufficiale, presenta Linux, macOS e Windows, oltre a WebAssembly e DOS su processore 386. Il progetto contempla programmi avviati dal firmware UEFI, senza sistema operativo, e include persino il supporto per Commodore 64.

Questa varietà non rende le piattaforme equivalenti. Ogni destinazione richiede condizioni specifiche di compilazione. Un progetto può essere creato con dotnet new zero, mentre la proprietà ZeroTarget indica il bersaglio da generare. Il repository comprende verifiche per confrontare il comportamento del codice tra ambienti.

Le dimensioni ridotte mostrate nella pagina si riferiscono agli esempi pubblicati: non sono una promessa per qualsiasi applicazione. Il risultato dipende dal software realizzato e dalle sue esigenze. Una valutazione dovrebbe partire da un programma circoscritto, per capire se i vincoli del modello siano accettabili prima di un’adozione più ampia.

Più che una nuova via generalista per scrivere software, Zero C# è un esperimento concreto sul confine tra linguaggio e piattaforma. La sua utilità si misurerà nella capacità di rendere prevedibile quel confine, senza nascondere al programmatore il costo delle proprie scelte.