Un IBM PC XT con appena 640 KB di RAM, un processore Intel 8088 a 4,77 MHz e una scheda grafica CGA può oggi utilizzare Claude per scrivere programmi, compilarli ed eseguirli direttamente sotto DOS. Non è un esperimento basato su un terminale moderno che simula l’aspetto dei vecchi computer: ClawDOS è un vero coding agent per DOS, progettato per funzionare sull’hardware originale degli anni ’80.

Il progetto porta l’AI su una piattaforma nata quando IBM lanciò il PC XT 5160, nel 1983. Allora 640 KB rappresentavano una dotazione di memoria considerevole; oggi sono una dotazione che, sul fronte PC, risale alla “preistoria” dell’informatica. Eppure ClawDOS riesce a gestire conversazioni, strumenti di sviluppo e interazioni con un modello linguistico remoto.

ClawDOS: 176 KB per trasformare DOS in un ambiente di sviluppo AI

Il cuore del progetto si chiama HARNESS.EXE , un eseguibile DOS di circa 176 KB che gestisce il dialogo con Claude attraverso la Messages API di Anthropic. Il programma costruisce le richieste HTTP, interpreta le risposte JSON ricevute in streaming, conserva le conversazioni nello storage locale e coordina le operazioni richieste dal modello.

L’autore del progetto ha sviluppato ClawDOS scrivendo circa 13.000 righe di codice nei linguaggi C e C++. Per trasformare il codice sorgente in un programma eseguibile ha utilizzato Open Watcom, software capace di generare istruzioni compatibili con i vecchi processori Intel 8086 e 8088. Il programma così generato può funzionare direttamente sui PC IBM degli anni ’80, senza richiedere processori più recenti o sistemi operativi moderni.

Un secondo eseguibile, CLAWDOS.EXE , si occupa dell’avvio e della gestione dei programmi esterni.

La macchina utilizza FreeDOS 1.4 e lo stack TCP/IP mTCP. L’interfaccia testuale sfrutta la modalità CGA a 80 colonne e la codifica di caratteri code page 437; persino lo scorrimento dei messaggi ricorre ai registri del controller video per limitare il lavoro della CPU.

Un 8088 a 4,77 MHz non dispone delle risorse necessarie per gestire in modo praticabile una connessione TLS.

ClawDOS risolve il problema affidando la cifratura a un sistema ponte: il PC XT comunica tramite TCP e HTTP non cifrato con un servizio intermedio; quest’ultimo stabilisce la connessione HTTPS verso api.anthropic.com e trasferisce i dati tra le due estremità. La logica dell’agente rimane sul computer DOS: il sistema esterno non genera codice e non decide quali operazioni eseguire.

Un prompt basta per creare, compilare ed eseguire programmi Turbo C

La dimostrazione più interessante riguarda la programmazione. L’autore ha chiesto a Claude di creare PRIMES.C , un programma che ricerca i numeri primi inferiori a 100, di compilarlo con Turbo C 2.0 ed eseguirlo.

ClawDOS ha completato l’intera operazione in 64 secondi, dei quali 26 dedicati alla compilazione, al linking e all’esecuzione. Il sorgente nasce dall’elaborazione remota di Claude, ma il compilatore lavora davvero sul processore Intel 8088.

La manciata di kilobyte di memoria disponibile non consentono di mantenere contemporaneamente in esecuzione l’agente e un compilatore esigente: ClawDOS salva quindi lo stato della conversazione, libera RAM ed esegue il programma richiesto, lasciandogli circa 450 KB di memoria. Terminata l’operazione, ripristina l’agente e gli restituisce l’output.

Un secondo esperimento è ancora più curioso: Claude ha realizzato una dimostrazione grafica ispirata a WarGames, il celebre film di fantascienza del 1983 in cui un ragazzo entra in contatto con un computer militare capace di simulare una guerra nucleare.

L’agente AI ha in questo caso scritto cinque file sorgente in C, per circa 15 KB complessivi, ricreando una mappa del mondo con le traiettorie dei missili, alcune animazioni e una simulazione del gioco del tris, proprio come nella pellicola. Il programma finale occupa meno di 10 KB e riproduce anche effetti sonori attraverso l’altoparlante del PC o una scheda audio AdLib. L’autore ha mostrato il risultato in funzione su un vero IBM PC 5160.

Claude può leggere file, modificare memoria e osservare lo schermo

ClawDOS espone 18 strumenti: lettura e modifica dei file, ricerca testuale, esecuzione di comandi DOS, accesso alla memoria e alle porte I/O, oltre alla riproduzione di suoni attraverso il PC speaker.

Ancora più singolare è la gestione delle schermate: un interrupt temporizzato acquisisce il contenuto della memoria video CGA; l’8088 lo codifica in PNG e lo invia a Claude, che può analizzare il risultato grafico del programma appena eseguito.

Per contenere i rischi, la modalità Safe Mode, attiva per impostazione predefinita, chiede conferma prima delle operazioni che modificano file, memoria o porte hardware. Le conversazioni e gli appunti persistono sul disco, consentendo di riprendere lavori precedenti.

ClawDOS non esegue il modello Claude in locale: l’inferenza avviene sui server remoti di Anthropic. L’innovazione riguarda invece l’esecuzione dell’agente, cioè del software che collega il modello agli strumenti del computer.

Come spiegato anche nell’approfondimento su Claude Code e il funzionamento degli agenti AI, il valore di un coding agent deriva dalla capacità di alternare richieste al modello, azioni locali e verifica dei risultati.

Il progetto, disponibile con sorgenti su GitHub sotto licenza GPL, dimostra che tale meccanismo non richiede hardware moderno sul computer controllato. Restano indispensabili una connessione di rete, un servizio AI remoto e un dispositivo per la cifratura TLS. Ma vedere Claude programmare direttamente su una macchina del 1983 resta un risultato tecnico notevole.