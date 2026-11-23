Riscrivere un’applicazione in Rust per migliorarne le prestazioni può richiedere settimane di lavoro, introdurre problemi di compatibilità e complicare la manutenzione. E se bastasse intervenire soltanto sulle funzioni che consumano più tempo CPU? È l’idea alla base di fast-anything, uno strumento open source che combina profilazione del codice, AI e compilazione nativa per accelerare applicazioni Python, JavaScript, TypeScript e altri linguaggi senza riscriverle completamente.

L’approccio richiama una tecnica consolidata nell’ingegneria del software: identificare i cosiddetti hotspot prestazionali e ottimizzare soltanto le porzioni responsabili della maggior parte del tempo di esecuzione. La novità riguarda l’automazione: Fast-anything individua le funzioni candidate, prepara il lavoro per un agente AI, verifica i risultati della conversione in Rust e misura il miglioramento ottenuto. Nei benchmark pubblicati dall’autore, un esempio Python passa da 4,91 secondi a 42 millisecondi: un’accelerazione dichiarata di 116 volte.

Fast-anything: come funziona l’ottimizzazione automatica con Rust

Il progetto parte da un presupposto preciso: non tutte le funzioni meritano una riscrittura. Spostare in Rust una routine eseguita raramente può aumentare la complessità senza produrre benefici apprezzabili. Conviene invece cercare le operazioni ripetitive, i cicli numerici e le elaborazioni intensive che incidono realmente sui tempi dell’applicazione.

Fast-anything analizza il programma durante l’esecuzione e classifica le funzioni considerando il tempo consumato e la possibilità di trasferirle in Rust. Il comando scan individua le candidate; port registra fino a 500 chiamate reali, con parametri e risultati, e genera un piccolo progetto Rust insieme a un file TASK.md contenente le indicazioni per la conversione.

La riscrittura vera e propria spetta a un agente di programmazione AI, come Claude Code o Codex, oppure allo sviluppatore. Lo strumento non dipende quindi da un modello specifico e permette anche di gestire manualmente la trasformazione del codice.

Come installare fast-anything e accelerare un programma Python

Il progetto, distribuito con licenza MIT, richiede una toolchain Rust funzionante, installabile tramite rustup.

L’utilità può essere installata globalmente con npm i -g @el4cteo/fast-anything oppure tramite cargo install fast-anything .

Per avviare l’analisi di un’applicazione Python e affidare la conversione a Claude Code basta eseguire fast-anything go --agent claude -- python app.py . Lo stesso meccanismo supporta altri ambienti di esecuzione, compresi Node.js, Bun, Deno, Ruby, Java, Kotlin, Go, PHP, C, C++, C# e R, rispettando i requisiti delle versioni documentate nel repository.

Chi preferisse controllare ogni operazione può utilizzare separatamente scan , port , verify , enable e bench .

Il comando doctor verifica la disponibilità degli strumenti necessari, mentre report produce un resoconto tecnico utilizzabile anche nelle richieste di modifica del codice.

PyO3, napi-rs e interfaccia C: come comunicano i linguaggi

Fast-anything non sostituisce l’interprete Python o il runtime JavaScript: produce librerie native che il programma originale richiama attraverso interfacce specifiche:

Per Python 3.10 e successivi utilizza PyO3 , un progetto che permette di sviluppare moduli Python in Rust.

, un progetto che permette di sviluppare moduli Python in Rust. Per JavaScript e TypeScript sfrutta napi-rs, basato sull’interfaccia nativa di Node.js. Gli altri linguaggi supportati adottano prevalentemente un’interfaccia C con scambio di dati JSON.

Come osservato in precedenza, la conversione non riguarda qualsiasi porzione di software: Fast-anything privilegia funzioni deterministiche che ricevono e restituiscono dati semplici come numeri, stringhe, array e strutture compatibili. Operazioni dipendenti da stato globale, effetti collaterali, risorse esterne od oggetti complessi richiedono maggiore cautela e possono risultare non trasferibili.

Come verifica che il codice Rust produca gli stessi risultati

La parte più convincente del progetto riguarda la verifica di equivalenza funzionale.

Dopo la conversione, fast-anything compila il codice Rust in modalità release e riproduce le chiamate registrate, confrontando le risposte con quelle dell’implementazione originale. Il sistema genera ulteriori casi di prova: valori nulli, numeri negativi, NaN (Not a Number, valore speciale utilizzato nei calcoli numerici per rappresentare un risultato non definito o non rappresentabile come numero ordinario), infinito, stringhe Unicode, input vuoti e dimensioni superiori a quelle osservate.

Il superamento di questi test non equivale comunque a una dimostrazione formale di correttezza: possono rimanere comportamenti non coperti, differenze di precisione numerica o problemi di concorrenza. Per applicazioni critiche servono test indipendenti e revisione del codice generato.

Riscrivere tutto in Rust? La lezione di curl e Daniel Stenberg

L’idea di ottimizzare soltanto le parti problematiche assume particolare significato alla luce delle recenti discussioni sulle riscritture software affidate all’AI.

A metà novembre 2026, Daniel Stenberg ha criticato le reimplementazioni di curl in Rust, osservando che riprodurre un programma esistente non significa ereditarne automaticamente affidabilità, compatibilità e capacità di manutenzione.

Stenberg cita una riscrittura di circa 185.000 righe C trasformate in 340.000 righe Rust. Nello stesso intervallo, il progetto curl originale aveva integrato oltre 300 commit e più di 200 correzioni. Secondo i suoi dati, soltanto 14 delle 81 vulnerabilità confermate nel 2026 sarebbero state probabilmente prevenibili adottando un linguaggio memory-safe.

La sua posizione privilegia miglioramenti incrementali, manutenzione e continuità: si tratta di un orientamento che trova un punto di contatto con fast-anything, pur perseguendo obiettivi differenti. Stenberg ragiona soprattutto su affidabilità e sostenibilità; fast-anything interviene sulle prestazioni.

Su IlSoftware.it abbiamo già approfondito sia il progetto di Canonical per convertire il codice C in Rust, sia il ruolo di Polars, libreria Rust utilizzabile da Python. Fast-anything propone una soluzione complementare: conservare il software esistente e ottimizzare, con verifiche ripetibili, soltanto ciò che rallenta davvero.