Uno dei componenti software più importanti per l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale, Microsoft ONNX Runtime, è improvvisamente scomparso da GitHub. Dal 17 novembre 2026, il repository ufficiale di ONNX Runtime restituisce un errore 404, impedendo agli sviluppatori di accedere al codice sorgente, alle versioni pubblicate e agli strumenti di collaborazione.

Non si tratta di un progetto marginale: ONNX Runtime permette di eseguire modelli AI su Windows, Linux, dispositivi mobili e infrastrutture server, sfruttando CPU e acceleratori hardware differenti.

La scomparsa ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità tecnica: perché Microsoft ha reso indisponibile un progetto open source tanto importante?

ONNX Runtime scomparso: le verifiche e i primi problemi

Il problema non riguarda soltanto il repository principale. Il 17 novembre, un utente ha aperto la segnalazione numero 8842 nel repository del progetto ONNX, denunciando l’indisponibilità di microsoft/onnxruntime e microsoft/onnxruntime-swift-package-manager .

La segnalazione riferisce anche interruzioni nei sistemi CI/CD, ossia nelle procedure automatizzate che compilano, verificano e distribuiscono il software.

Un’applicazione che utilizza una versione già installata di ONNX Runtime può continuare a funzionare regolarmente. Diverso è il caso di una procedura che, durante la compilazione, deve scaricare il codice direttamente da GitHub oppure recuperare un archivio pubblicato nella sezione Releases: in queste circostanze, la scomparsa del repository può bloccare l’intero processo.

Nelle stesse ore un attacco colpisce Microsoft Agent Framework

C’è un elemento che rende la vicenda particolarmente interessante sul piano della sicurezza.

Il 17 novembre, alcuni ricercatori hanno individuato due versioni malevole del pacchetto Python agent-framework , numerate 1.26.1 e 1.26.2 e pubblicate su PyPI a circa 33 minuti di distanza. Secondo le analisi di Wiz, le distribuzioni contenevano codice progettato per sottrarre credenziali, token di accesso e informazioni riservate dagli ambienti di sviluppo e dai sistemi di automazione.

Il meccanismo sfruttava file .pth di Python, capaci di provocare l’esecuzione di codice durante l’avvio dell’interprete, anche senza un’importazione esplicita del pacchetto compromesso.

Le versioni malevole sono state ritirate e Microsoft ha confermato l’avvio di un’indagine sull’incidente.

Anche il repository GitHub di Microsoft Agent Framework è risultato temporaneamente inaccessibile, insieme ad altri progetti Microsoft. Non esistono però, al momento, prove pubbliche che colleghino l’attacco ai pacchetti Python alla scomparsa di ONNX Runtime.

ONNX Runtime funziona ancora? Cosa abbiamo verificato

La buona notizia è che l’indisponibilità del repository non equivale alla scomparsa del software.

Il registro PyPI continua a mostrare ONNX Runtime 1.32.0, pubblicato il 13 novembre; anche NuGet rende disponibile la versione 1.32.0 per gli sviluppatori .NET.

Le due circostanze confermano che i canali di distribuzione dei pacchetti non dipendono direttamente dall’accessibilità del repository GitHub. Non dimostrano, però, che qualunque pacchetto sia sicuro o che ogni installazione possa completarsi senza problemi.

Un progetto come Paperless-AI, che può utilizzare ONNX Runtime per eseguire modelli di riconoscimento ottico dei caratteri, non smette automaticamente di funzionare perché il repository Microsoft è irraggiungibile.

Cosa dovrebbero fare gli sviluppatori

Chi utilizza ONNX Runtime dovrebbe innanzitutto verificare come il componente entra nel processo di compilazione e distribuzione.

Se la procedura dipende da un clone Git oppure dal download di un archivio GitHub, l’indisponibilità può produrre errori immediati. Se invece utilizza pacchetti già presenti in un registro o in una cache interna, l’impatto potrebbe essere nullo.

È importante conservare le dipendenze già verificate, utilizzare versioni esplicite e controllare gli hash dei pacchetti prima di introdurre aggiornamenti. È inoltre prudente evitare repository alternativi e mirror non verificati, soprattutto mentre rimangono aperti interrogativi sulla sicurezza.

L’incidente evidenzia una fragilità concreta dello sviluppo software moderno: un componente open source può continuare a esistere e funzionare, mentre la sua improvvisa indisponibilità alla fonte blocca compilazioni, aggiornamenti, verifiche del codice e distribuzioni.

Resta da capire se Microsoft abbia adottato una misura precauzionale, modificato accidentalmente la visibilità dei repository o intrapreso un’altra operazione.