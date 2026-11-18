Una semplice stringa Base64 può compromettere un server Java, provocare la lettura di informazioni riservate dalla memoria e, nei casi più gravi, consentire a un aggressore di eseguire codice da remoto senza autenticarsi. La vulnerabilità, identificata come CVE-2026-114938 e ribattezzata Java4Shell, interessa un componente fondamentale di OpenJDK e coinvolge numerose applicazioni aziendali, tra cui Jenkins, Keycloak, Jira e Confluence.

Il problema riporta alla memoria Log4Shell, la vulnerabilità che nel dicembre 2021 mise in difficoltà migliaia di organizzazioni. Il meccanismo, però, è completamente diverso: non riguarda una libreria di logging, ma un errore nella gestione della memoria all’interno della macchina virtuale Java.

Oracle ha pubblicato un aggiornamento straordinario di sicurezza comprendente 655 correzioni: tra queste figurano proprio le correzioni per Java4Shell, alla quale i ricercatori di Calif.io attribuiscono un punteggio CVSS 4.0 di 9,2 su 10 (Oracle assegna invece 8,1 secondo CVSS 3.1). Anche la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) statunitense ha sollecitato l’installazione immediata delle patch.

Java4Shell: come un decoder Base64 diventa un punto d’ingresso

Il formato Base64 permette di rappresentare dati binari attraverso caratteri testuali. Le applicazioni Java lo utilizzano continuamente: credenziali HTTP Basic, token, messaggi MIME, documenti codificati e informazioni trasmesse dai protocolli di autenticazione.

La classe java.util.Base64.Decoder contiene le funzionalità per effettuare la decodifica: per accelerare l’elaborazione, OpenJDK sfrutta istruzioni vettoriali dei processori x86-64, capaci di trattare numerosi byte contemporaneamente. La vulnerabilità risiede proprio nel codice assembly ottimizzato mediante AVX-512 VBMI, un’estensione del set di istruzioni che permette operazioni avanzate sui byte contenuti nei registri vettoriali.

Secondo l’analisi tecnica pubblicata da Calif.io, una stringa malformata composta da 64 caratteri “A” seguiti dal simbolo “=” può attivare l’errore. Alcune versioni precedenti di OpenJDK 17 richiedono invece 128 caratteri “A”.

Il decoder alloca un array di 50 byte ma gestisce scorrettamente il carattere finale, calcolando una lunghezza di output negativa. Tale valore provoca una scrittura di 64 byte che oltrepassa di 62 byte il limite dell’array. Il risultato è una corruzione della memoria heap: il programma può alterare oggetti adiacenti prima ancora di riconoscere l’input come non valido.

Dal crash della JVM all’esecuzione remota di codice

Una sovrascrittura della memoria può causare l’arresto della Java Virtual Machine (JVM), ma non rappresenta soltanto un problema di disponibilità del servizio.

Preparando opportunamente l’input e sfruttando la disposizione degli oggetti in memoria, un aggressore potrebbe ottenere la divulgazione di dati riservati oppure arrivare all’esecuzione di codice da remoto o Remote Code Execution (RCE).

I ricercatori hanno dimostrato attacchi RCE senza autenticazione contro installazioni predefinite di Keycloak, Atlassian Jira, Confluence, Jenkins, JFrog Artifactory e PingFederate.

Altre dimostrazioni riguardano Apache Kafka Broker, Apache Solr, Elasticsearch, Gerrit e Spinnaker, con esecuzione di codice dopo l’autenticazione. Anche applicazioni sviluppate con Spring Boot e Apache Struts possono esporre il componente vulnerabile.

Non esiste tuttavia un exploit universale: ogni applicazione gestisce diversamente i dati Base64; l’attaccante deve individuare un percorso attraverso il quale l’input raggiunga il decoder.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda i servizi di autenticazione: credenziali HTTP Basic, artefatti SAML e token possono raggiungere il codice vulnerabile prima della verifica dell’identità dell’utente.

Versioni Java coinvolte e processori vulnerabili

Secondo Cisco Talos, il problema interessa OpenJDK dalla versione 17.0.6 in poi, quando il sistema utilizza CPU x86-64 compatibili con AVX-512 VBMI e l’ottimizzazione risulta attiva.

La documentazione Oracle segnala inoltre specifiche build delle famiglie Java SE 8, 17, 21, 25 e 27, oltre a GraalVM. Tra le distribuzioni potenzialmente coinvolte figurano Eclipse Temurin, Amazon Corretto, Azul Zulu, Microsoft Build of OpenJDK e Red Hat OpenJDK.

La soluzione principale consiste nell’installare una build corretta dal produttore della distribuzione Java, seguendo gli avvisi relativi a CVE-2026-114938. Non basta aggiornare la piattaforma Java installata a livello di sistema operativo se il programma utilizza una JVM inclusa nella propria distribuzione.

Per i server x86-64 sui quali non è possibile applicare subito la patch, Cisco Talos suggerisce una mitigazione temporanea: avviare Java con il parametro -XX:UseAVX=2 . L’opzione limita l’utilizzo delle istruzioni AVX, evitando il percorso AVX-512 vulnerabile. La modifica richiede il riavvio della JVM e può influire sulle prestazioni; inoltre, non va applicata ai sistemi ARM, che potrebbero rifiutare il parametro.

È inoltre opportuno controllare i log delle applicazioni e dei reverse proxy, cercando input Base64 anomali, arresti inattesi della JVM e processi sospetti avviati da Java. Le regole Snort pubblicate da Talos aiutano a individuare alcuni tentativi di sfruttamento.