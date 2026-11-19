A meno di un mese dal problema noto come PHP2Shell, il linguaggio utilizzato da milioni di siti Web torna al centro di un importante aggiornamento di sicurezza. Il 19 novembre 2026, il team PHP ha pubblicato 4 nuove versioni che correggono complessivamente 18 vulnerabilità identificate con altrettanti codici CVE, alcune potenzialmente sfruttabili per eseguire codice sui server.

Le nuove release sono PHP 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 e 8.2.36: gli sviluppatori avevano anticipato le patch con un avviso ufficiale, precisando che le vulnerabilità più gravi richiedono configurazioni non predefinite oppure installazioni particolari.

Non tutte le falle presentano quindi lo stesso livello di pericolosità: il nuovo aggiornamento costituisce comunque un campanello d’allarme, soprattutto per chi non ha ancora completato gli interventi richiesti dalle vulnerabilità di ottobre.

Dopo PHP2Shell, nuove falle che possono consentire l’esecuzione di codice

Il 21 ottobre scorso, PHP aveva corretto due vulnerabilità critiche, CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, note collettivamente come PHP2Shell.

Entrambe potevano consentire l’esecuzione remota di codice (RCE) senza autenticazione. La gravità della situazione è emersa ulteriormente quando gli aggressori hanno iniziato a sfruttare PHP2Shell per compromettere firewall e raggiungere reti aziendali interne.

Le correzioni di novembre affrontano nuove debolezze, alcune delle quali riguardano ancora la gestione della memoria.

La vulnerabilità CVE-2026-129474, che interessa PHP 8.5, può permettere l’esecuzione di codice sfruttando il modo in cui PHP ricostruisce la sequenza delle chiamate quando si verifica un errore. L’attacco dimostrato richiede specifiche impostazioni diagnostiche e un’applicazione che raggiunga il percorso vulnerabile.

Un’altra falla, CVE-2026-129496, coinvolge la gestione dei fusi orari: in determinate configurazioni, PHP può riutilizzare memoria già liberata, provocando l’arresto dei processi e, potenzialmente, l’esecuzione di codice.

La lacuna di sicurezza CVE-2026-129182 riguarda invece la gestione delle informazioni sugli errori fatali, con una problematica collegata ai meccanismi già interessati da PHP2Shell.

Il rischio concreto è che un aggressore esegua operazioni con i privilegi del processo PHP, accedendo potenzialmente ai file dell’applicazione, alle credenziali dei database e ai dati conservati sul server.

Sessioni PHP: un’altra strada per compromettere i siti

Un gruppo di correzioni interessa le sessioni PHP, utilizzate dalle applicazioni per mantenere informazioni tra richieste successive, ad esempio dopo l’accesso a un’area riservata.

CVE-2026-115560, già segnalata a ottobre e approfondita su IlSoftware.it, riguarda una combinazione anomala tra il monitoraggio degli upload e la modalità con cui PHP salva e recupera i dati delle sessioni.

Un aggressore potrebbe introdurre dati malevoli che, in presenza di particolari componenti applicativi, portano all’esecuzione di codice. La correzione di novembre modifica anche il comportamento predefinito della funzionalità session.upload_progress , disabilitandola salvo attivazione esplicita.

La CVE-2026-126714 riguarda invece file di sessione sovrascritti soltanto parzialmente, con possibili conseguenze analoghe.

Chi utilizza applicazioni personalizzate, framework complessi o configurazioni delle sessioni modificate dovrebbe prestare particolare attenzione.

PHP-FPM e server Web: quali altri rischi emergono

Le patch intervengono anche su PHP-FPM, il componente che gestisce l’esecuzione degli script PHP in numerose installazioni basate su NGINX e Apache.

La CVE-2026-129289 riguarda il cosiddetto HTTP request smuggling, una tecnica che sfrutta anomalie nell’elaborazione delle richieste HTTP e che, in determinate architetture, può alterare il trattamento del traffico.

La CVE-2026-129291 può invece permettere un’escalation locale dei privilegi: un aggressore che dispone già di un punto d’appoggio sul sistema potrebbe ottenere autorizzazioni superiori.

Altre correzioni interessano PHP-CGI, i documenti XML, SOAP e gli archivi PHAR, inclusa una vulnerabilità che può aggirare la verifica delle firme crittografiche in condizioni specifiche.

Per conoscere tutte le modifiche, è possibile consultare i changelog ufficiali di PHP e gli advisory pubblicati dal progetto.

Cosa fare subito per proteggere WordPress e le applicazioni PHP

La prima operazione consiste nel verificare quale versione PHP utilizza realmente il sito: chi dispone di un server può eseguire php -v , ricordando però che la versione disponibile da terminale potrebbe essere diversa da quella utilizzata dal server Web.

Nei servizi di hosting condiviso, il controllo si effettua generalmente attraverso il pannello del provider; su WordPress si può consultare anche Strumenti, Salute del sito, Informazioni, Server.

È quindi necessario passare all’applicazione di una versione contenente tutte le patch, attingendo al ramo di proprio interesse: 8.2.36, 8.3.37, 8.4.28, 8.5.13 oppure una release successiva. Sulle distribuzioni Linux che applicano correzioni retroattive, bisogna verificare anche gli advisory del produttore.

Gli amministratori devono inoltre assicurarsi che Apache, PHP-FPM e gli eventuali container utilizzino davvero il codice aggiornato: come abbiamo spiegato nell’approfondimento PHP2Shell: perché installare le patch potrebbe non bastare, alcuni processi possono infatti continuare a utilizzare la vecchia versione vulnerabile finché non vengono riavviati.

È opportuno controllare anche i registri degli errori e gli eventuali segnali di compromissione: un Web Application Firewall (WAF) può contribuire alla protezione, ma non sostituisce gli aggiornamenti.

Chi non conosce tutte le installazioni presenti nella propria infrastruttura può seguire la nostra guida per individuare server PHP nascosti, copie obsolete e container potenzialmente vulnerabili.

Le nuove falle non implicano che ogni server PHP sia immediatamente violabile: dopo PHP2Shell, però, dovrebbe risultare chiaro un aspetto importante ovvero che non basta aggiornare WordPress e i plugin se il motore PHP sottostante rimane vulnerabile.