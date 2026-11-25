Descrivere a un’intelligenza artificiale il funzionamento di un programma, crearlo in maniera automatica, provarlo in tempo reale e installarlo sul computer come una qualsiasi altra applicazione Windows o macOS. Con Install as app, funzionalità presentata da Anthropic il 24 novembre 2026, Claude compie un passo importante nella generazione di software personalizzato. Non si limita più a produrre codice sorgente o a mostrare applicazioni interattive all’interno della conversazione: permette di integrarle direttamente a livello di sistema operativo.

Le fondamenta della novità risalgono al mese di giugno 2024, quando Anthropic introdusse gli Artifacts di Claude, uno spazio dedicato alla visualizzazione e alla modifica dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Già allora era possibile sviluppare applicazioni Web funzionanti attraverso semplici richieste in linguaggio naturale. Adesso, però, quelle applicazioni possono accedere anche alle risorse del computer, interagire con i file locali e avviare altri programmi.

Claude crea applicazioni installabili: come funziona

Come spiega Anthropic, è sufficiente aggiornare Claude per Windows o macOS, creare un Artifact e selezionare Install as app dal menu di condivisione. La funzionalità, in distribuzione come beta su tutti i piani, assegna all’applicazione una propria icona e una finestra indipendente.

Non occorre predisporre pacchetti MSI, compilare eseguibili od occuparsi della firma digitale del software: Claude gestisce inoltre gli aggiornamenti. Quando l’utente modifica l’Artifact originale, anche l’applicazione installata eredita tutte le modifiche.

Tra gli esempi sviluppati internamente da Anthropic figurano un editor grafico con supporto per i livelli, un file manager, un terminale assistito dall’intelligenza artificiale e un’utilità per monitorare le prestazioni del computer attraverso la barra delle applicazioni.

Quali linguaggi usa Claude per creare le applicazioni

Gli Artifact di Claude possono assumere la forma di applicazioni basate su HTML, CSS e JavaScript, anche utilizzando librerie come React. HTML definisce la struttura dell’interfaccia, CSS ne regola l’aspetto mentre JavaScript implementa la logica applicativa, gestisce gli eventi e aggiorna dinamicamente gli elementi visualizzati.

JavaScript offre un vantaggio enorme: il suo ambiente di esecuzione è già disponibile nei moderni browser e può essere incorporato nelle applicazioni desktop attraverso componenti Web dedicati. Non serve quindi chiedere all’utente di installare un interprete Python, Node.js o un ambiente di sviluppo.

L’architettura descritta da Anthropic suggerisce l’impiego di un ambiente di esecuzione Web affiancato da un ponte verso le funzionalità native del sistema operativo.

Claude Desktop è costruito utilizzando Electron, come conferma la documentazione ufficiale del framework. Electron integra Chromium per il rendering delle interfacce Web, il motore JavaScript V8 e Node.js per l’esecuzione di codice al di fuori delle normali restrizioni del browser. Il fatto che gli Artifact installabili richiedano la presenza di Claude Desktop suggerisce il riutilizzo di questa infrastruttura, senza distribuire una copia del runtime per ogni applicazione generata.

L’architettura multiprocesso di Electron consente di separare il codice HTML, CSS e JavaScript, eseguito nei processi di rendering di Chromium, dal processo principale che dispone delle API di Node.js. Attraverso meccanismi come contextBridge e IPC (Inter-Process Communication), un’applicazione può esporre al codice Web specifiche funzionalità native: accesso al file system, avvio di processi, notifiche, gestione delle finestre e interazione con la barra delle applicazioni. Anthropic non ha ancora documentato nel dettaglio quali interfacce esponga agli Artifacts, ma il modello dei permessi introdotto con Install as app è coerente con un’architettura di questo tipo.

Non siamo quindi di fronte a semplici Progressive Web App (PWA): Claude mette a disposizione un ambiente di esecuzione gestito che estende le capacità delle applicazioni Web attraverso l’integrazione con il sistema operativo. L’unico svantaggio è che le applicazioni rimangono dipendenti dall’infrastruttura software di Anthropic.

Le differenze rispetto a ChatGPT e Google Gemini

Anche ChatGPT permette di visualizzare ed eseguire codice in ambienti isolati, offrendo anteprime HTML e React. Analogamente, Gemini Canvas consente di creare, modificare e condividere applicazioni interattive.

La novità di Claude riguarda soprattutto la distribuzione del software e la sua integrazione con il desktop: il passaggio dall’anteprima alla disponibilità di un’applicazione installata non richiede strumenti di sviluppo aggiuntivi.

Nel nostro approfondimento dedicato a come creare un’applicazione Android con ChatGPT abbiamo invece seguito una strada diversa.

Installando Python attraverso Termux, abbiamo trasformato uno smartphone in un server capace di interrogare periodicamente le API di GitHub, elaborare i dati e distribuirli attraverso la rete locale. L’interfaccia HTML e JavaScript costituisce soltanto il frontend; Python svolge il lavoro vero e proprio in background.

Una soluzione del genere offre maggiore indipendenza dal fornitore dell’intelligenza artificiale. È infatti possibile continuare a utilizzare il programma senza accedere al chatbot. Le applicazioni installate tramite Claude, invece, richiedono una connessione Internet e un account autenticato anche per l’apertura.

Esistono peraltro altre possibilità: incorporare un runtime nell’applicazione distribuita, compilare il codice in formato nativo oppure utilizzare WebAssembly per eseguire nel browser codice originariamente scritto in linguaggi differenti da JavaScript.

Attenzione ai permessi delle applicazioni generate dall’AI

Anthropic prevede tre livelli di autorizzazione: dalle restrizioni tipiche del browser all’accesso controllato a notifiche, scorciatoie globali e finestre sempre in primo piano, fino al pieno accesso al computer.

Quest’ultima modalità permette di avviare programmi, leggere, modificare e cancellare file senza ulteriori conferme per ogni operazione. Claude richiede una nuova autorizzazione dopo ciascun aggiornamento dell’applicazione; eventuali componenti caricati da siti esterni possono però cambiare senza attivare tale controllo.

Un’applicazione generata dall’AI con privilegi estesi deve ricevere le stesse attenzioni riservate a qualsiasi software di terze parti: Anthropic non verifica preventivamente i programmi prima dell’installazione: la revisione del codice e il principio del minimo privilegio diventano quindi ancora più importanti.