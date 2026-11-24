Visual Studio Code è stato per anni un ambiente di riferimento per chi sviluppa software.

Ora il modo di lavorare con il codice cambia sotto la spinta degli agenti AI, capaci di intervenire su interi progetti attraverso istruzioni in linguaggio naturale e comandi da terminale.

In un’intervista con Gergely Orosz per The Pragmatic Engineer, Satya Nadella ha riconosciuto che Microsoft è stata sorpresa dalla rapidità con cui Claude Code ha modificato le abitudini di alcuni sviluppatori. La sua osservazione non decreta la scomparsa degli editor: evidenzia una trasformazione più ampia, nella quale programmare non significa più operare soltanto dentro una finestra dedicata.

Claude Code sposta il lavoro dal codice al terminale

Nadella ha ripercorso le tappe di questo cambiamento. GitHub Copilot aveva diffuso i suggerimenti automatici, mentre Cursor aveva mostrato il potenziale degli agenti integrati nell’editor.

Microsoft aveva risposto con funzioni analoghe, ma il lavoro di Anthropic ha portato il terminale al centro del flusso operativo. Claude Code non si limita a completare una riga: può leggere il progetto, modificare file ed eseguire verifiche, affrontando attività che prima richiedevano passaggi manuali tra strumenti diversi.

Il cambiamento riguarda quindi la divisione del lavoro, non soltanto l’applicazione aperta sul desktop. Lo sviluppatore descrive l’obiettivo e valuta il risultato, mentre l’agente gestisce una quota crescente dell’esecuzione.

Nadella ha parlato del rapido ridimensionamento del ruolo tradizionale degli IDE, senza considerarne conclusa la storia. Le testimonianze raccolte da Windows Latest sono in parte aneddotiche, ma descrivono una tendenza percepita in alcune startup: diversi programmatori affermano di ricorrere all’editor soprattutto per confrontare modifiche o consultare documenti.

Microsoft ripensa il ruolo del proprio editor

I dati aiutano a separare le impressioni dalla diffusione effettiva. Nell’indagine Stack Overflow citata da Windows Latest, l’utilizzo dichiarato di VS Code scende dal 75,9% al 70,9% tra le rilevazioni annuali considerate; nella categoria degli agenti per la programmazione, Claude Code raggiunge il 65,5%. Le percentuali fotografano le risposte al sondaggio, non il tempo trascorso nelle applicazioni né un abbandono generalizzato. L’editor mantiene quindi una presenza ampia, anche se la sua centralità nel lavoro quotidiano appare meno scontata.

Microsoft sta trasformando VS Code in un punto di coordinamento per agenti differenti. Gli aggiornamenti citati nell’articolo introducono strumenti per indirizzare le richieste verso modelli diversi, pianificare attività e integrare il browser. L’obiettivo è lasciare agli sviluppatori la possibilità di scegliere l’agente adatto senza rinunciare all’ambiente conosciuto. Nadella non esclude, inoltre, una nuova evoluzione degli IDE, dedicata alla definizione delle specifiche e alla supervisione dei processi automatici.

La sfida non sarà decretare quale interfaccia vincerà, ma rendere verificabile il lavoro prodotto dagli agenti. Quando generare codice richiede meno intervento umano, la revisione diventa una competenza centrale: comprendere le modifiche e valutarne gli effetti resta responsabilità di chi consegna il software. Per Microsoft, la prova sarà accompagnare il cambiamento senza confondere la fedeltà a un prodotto storico con la capacità di innovare.