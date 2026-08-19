GitHub è in difficoltà e Cursor crea una piattaforma per fargli concorrenza

GitHub resta il punto di riferimento per milioni di sviluppatori, ma il suo ruolo viene messo alla prova dalla crescita degli strumenti di programmazione basati sull’Intelligenza Artificiale.

Nelle scorse ore, mentre la piattaforma di proprietà di Microsoft affrontava un’interruzione globale durata oltre sei ore, Cursor ha presentato Origin, un servizio di hosting del codice con repository, pull request e funzioni collaborative integrate nell’ambiente di sviluppo AI.

La coincidenza temporale ha dato maggiore visibilità al debutto. Secondo i dati pubblicati da GitHub nell’ottobre 2025, il servizio conta oltre 180 milioni di sviluppatori. Tuttavia, la piattaforma ha registrato un aumento degli incidenti: un’analisi di LeadDev ne ha rilevati 257 tra maggio 2025 e aprile 2026, di cui 48 classificati come gravi. Origin è stato distribuito in beta iniziale a tutti gli utenti dei piani a pagamento, ad eccezione delle organizzazioni enterprise i cui amministratori scelgono di non aderire.

Origin affianca GitHub e punta sugli agenti

Origin include le funzioni essenziali di un servizio Git: repository, consultazione e modifica dei file, collaborazione e pull request. Cursor non sembra però voler imporre una migrazione immediata. Gli utenti possono collegare un’organizzazione GitHub, scegliere i repository da sincronizzare e importarli nella nuova piattaforma.

Il servizio introduce una scheda Codebase, dalla quale è possibile creare un repository, installare la CLI e ricevere i comandi necessari per clonare il progetto o inviare un codice locale. Ogni repository ospitato da Cursor riceve inoltre un proprio indirizzo all’interno della piattaforma.

Questa interoperabilità riduce il principale ostacolo per qualsiasi concorrente. Un team può mantenere i progetti su GitHub e usare Origin per sperimentare gli strumenti di Cursor, senza trasferire subito procedure, integrazioni e dati. I repository sincronizzati vengono aggiornati in tempo reale, ma GitHub rimane la fonte principale per i progetti nati sul servizio Microsoft: i push continuano quindi a essere inviati lì. La sincronizzazione può essere interrotta in qualsiasi momento e i permessi di lettura o scrittura vengono mantenuti anche nell’ambiente Cursor.

Le pull request vengono sincronizzate in entrambe le direzioni. Commenti, reazioni e risposte pubblicati su Cursor compaiono su GitHub in pochi secondi e viceversa. Dalla nuova piattaforma è inoltre possibile consultare timeline, commit, controlli e file modificati, oltre a eseguire revisioni e fusioni.

La differenza più rilevante riguarda però gli agenti AI. Cursor ha costruito il proprio prodotto attorno a sistemi capaci di modificare il codice, creare branch, eseguire test e preparare pull request. Origin porta questa logica anche nell’hosting: gli utenti possono interrogare un agente sul codice visualizzato, chiedergli modifiche, aggiornare una pull request o inviare un branch.

La nuova sfida riguarda l’infrastruttura

I dati di GitHub mostrano la dimensione del fenomeno: nell’Octoverse 2025 la piattaforma ha registrato oltre 1 miliardo di commit, 43,2 milioni di pull request unite ogni mese e più di 230 nuovi repository creati ogni minuto. In un aggiornamento pubblicato nell’aprile 2026, il CTO Vlad Fedorov ha spiegato che GitHub aveva iniziato a potenziare l’infrastruttura per una crescita di dieci volte, ma aveva dovuto prepararsi a una scala trenta volte superiore.

Il problema coinvolge molti componenti. Una pull request può attivare storage, database, cache, API, autorizzazioni, GitHub Actions e processi asincroni. Un rallentamento locale può quindi propagarsi attraverso code e tentativi automatici. GitHub ha indicato interventi su caching, ridondanza e isolamento dei servizi critici.

Cursor prova a partire da una premessa diversa: se gli agenti diventano parte ordinaria dello sviluppo, anche l’hosting deve essere progettato per loro. Origin potrebbe così trasformarsi nell’estensione naturale dell’editor Cursor, collegando repository, codice, revisioni e automazioni nello stesso spazio operativo.

L’azienda sta inoltre costruendo un ecosistema di applicazioni per i repository Origin. Sono già disponibili integrazioni con Vercel, Depot e Buildkite. Vercel può creare anteprime automatiche per ogni pull request, mentre Depot e Buildkite possono eseguire workflow GitHub Actions; Buildkite supporta anche le proprie pipeline native.

Il vantaggio iniziale è la possibilità di rivolgersi agli utenti già presenti nell’ecosistema Cursor, invece di convincere subito l’intera comunità GitHub. Il limite è altrettanto chiaro: affidabilità, audit, backup, CI/CD, gestione delle organizzazioni e portabilità dei dati sono problemi che GitHub affronta da anni.

Origin non deve quindi sostituire immediatamente GitHub. La sua prima funzione potrebbe essere quella di ambiente complementare, utile per sperimentare il lavoro degli agenti. La vera partita riguarda il futuro dell’infrastruttura software: non solo dove il codice viene conservato, ma come migliaia di operazioni automatiche vengono coordinate, revisionate e integrate.