Un’AI può comprendere il funzionamento di un programma compilato osservando soltanto la sequenza di byte che lo compone? E, soprattutto, può aggiungere nuove funzionalità intervenendo direttamente sul codice macchina, senza disporre dei sorgenti, di un compilatore o di un disassemblatore? George Xenos e Sotiris Giannopoulos hanno condotto una serie di esperimenti che suggeriscono come entrambe le operazioni siano ormai alla portata dei modelli linguistici più avanzati.

Agli albori dell’informatica, programmare significava anche intervenire direttamente sulle istruzioni destinate al processore. La diffusione dell’assembly e, successivamente, dei linguaggi di alto livello ha progressivamente allontanato gli sviluppatori dalla rappresentazione binaria dei programmi. Abbiamo affidato per decenni a compilatori e linker il compito di produrre gli eseguibili; per percorrere la strada inversa utilizziamo strumenti come Ghidra e IDA Pro.

Gli autori della ricerca “Programming in the Machine Code Space” hanno provato a eliminare tutti questi intermediari. Il loro lavoro, tuttavia, coinvolge eseguibili di dimensioni contenute, non superiori ai 70 KB: la rappresentazione esadecimale dei byte consuma infatti un elevato numero di token, saturando rapidamente la finestra di contesto del modello linguistico.

Come fa un’intelligenza artificiale a leggere direttamente un eseguibile

Il formato PE (Portable Executable), utilizzato da Windows, e il formato ELF (Executable and Linkable Format), diffuso sui sistemi Linux e Unix-like, contengono intestazioni, informazioni sul caricamento in memoria, dati e riferimenti necessari all’esecuzione. Ne abbiamo parlato nell’articolo in cui spieghiamo cosa succede facendo doppio clic su un file EXE.

Interpretare correttamente questi elementi richiede la conoscenza delle rispettive specifiche. Nel caso dell’architettura x86-64 si aggiunge un’altra difficoltà: le istruzioni hanno lunghezza variabile, fino a 15 byte, e il loro significato dipende anche da prefissi, modalità di indirizzamento e operandi.

I ricercatori hanno sottoposto al modello di OpenAI GPT-6.1 Sol, attraverso Codex CLI, la rappresentazione esadecimale degli eseguibili ottenuta con l’utilità xxd .

Al modello AI non era data facoltà di richiamare strumenti esterni, eseguire comandi, consultare file o verificare autonomamente le proprie conclusioni. Anche la possibilità di correggere la risposta dopo un primo tentativo era esclusa: il modello ha ricevuto una rappresentazione testuale dei byte e ha dovuto ricostruire il significato.

Tra i programmi esaminati figura ministat , un’utilità integrata di FreeBSD: analizzando il binario corrispondente, il modello ha ricostruito le opzioni disponibili e individuato un’anomalia, documentata con la segnalazione numero 300580 di FreeBSD. Chiunque può inoltre consultare il sorgente originale di ministat.

Modificare un programma intervenendo direttamente sui byte

La sperimentazione è continuata con la modifica di 3 programmi: un contatore di parole, un’utilità crittografica AES e un semplice registro contabile. In tutti i casi gli autori del test hanno chiesto l’aggiunta di nuove funzionalità senza aumentare le dimensioni degli eseguibili.

È una tecnica riconducibile al binary patching: non si ricompila l’applicazione, ma si interviene sulla sua rappresentazione finale. Le 3 applicazioni superano tutti i test predisposti dagli autori, eseguiti mediante QEMU su Apple Silicon.

Analisi dei malware senza disassemblatore: possibilità e limiti

La ricerca comprende anche l’analisi di un malware Windows PE32+ da 4.608 byte: GPT-6.1 Sol ne riconosce la funzione di caricatore di codice remoto; DeepSeek V4.1 Flash raggiunge una conclusione analoga, commettendo però più errori nell’identificazione delle API.

Un modello potrebbe aver assimilato durante l’addestramento specifiche come quella del formato PE di Microsoft, schemi ricorrenti prodotti dai compilatori e convenzioni per il passaggio dei parametri alle funzioni: non è però possibile quantificare il contributo della memorizzazione rispetto alla capacità di ragionamento.

Un limite concreto riguarda il consumo di token: secondo gli autori, analizzare 10 MB di codice con lo stesso metodo richiederebbe circa 24 milioni di token. Ecco perché soluzioni come REA, che affianca l’AI ai tradizionali strumenti di reverse engineering, conservano tutta la loro utilità.

Ghidra e IDA offrono procedure riproducibili, grafi del flusso di controllo e riferimenti incrociati verificabili mentre non è scontato che una risposta plausibile dell’AI possegga queste garanzie.

Il valore della ricerca condotta da Xenos e Giannopoulos consiste piuttosto nell’aver mostrato che la struttura di un programma compilato può diventare, almeno su piccola scala, una rappresentazione sulla quale un modello linguistico riesce a ragionare e persino a intervenire.