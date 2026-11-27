Pubblicare un’app Android e ricavare anche soltanto qualche centinaio di euro dalla pubblicità potrebbe presto significare rendere noto a chiunque il proprio indirizzo di casa. Google ha annunciato una modifica delle condizioni per la distribuzione delle applicazioni attraverso Google Play Store: dal 1° marzo 2027, gli sviluppatori classificati come operatori commerciali dovranno fare i conti con la pubblicazione su scala mondiale dei propri recapiti, compresi indirizzo fisico e numero di telefono.

La decisione si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento dei controlli sull’identità degli autori delle applicazioni Android. Google ha già introdotto procedure di verifica degli account e avviato un programma di identificazione degli sviluppatori che interessa anche il sideloading delle app Android. La nuova disposizione affronta però una questione diversa: non riguarda soltanto l’identificazione dello sviluppatore da parte della piattaforma, ma l’accessibilità pubblica dei suoi dati personali.

All’origine della modifica c’è la transizione di Google Play verso un modello di marketplace online nello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito. Mountain View intende adeguarsi alle normative sulla tutela dei consumatori, ma ha scelto di estendere la visibilità delle informazioni ben oltre i confini europei.

Google Play: cosa cambia dal 1° marzo 2027 e chi deve adeguarsi

Entro il 1° febbraio 2027, tutti gli sviluppatori già attivi su Google Play devono dichiarare il proprio status di operatore commerciale (trader) o non commerciale (non-trader). Per i nuovi account, la dichiarazione è richiesta direttamente in fase di registrazione.

Come chiarisce Google nella documentazione ufficiale di Play Console, non conta soltanto la presenza di applicazioni a pagamento. Anche la distribuzione di software gratuito che generi entrate pubblicitarie ricorrenti, così come la presenza di acquisti in-app e abbonamenti, può comportare la classificazione dello sviluppatore come operatore commerciale.

Chi sviluppa software per hobby, senza finalità commerciali, può dichiararsi non-trader. La stessa possibilità interessa chi non distribuisce applicazioni nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito.

In caso di mancata dichiarazione, Google può bloccare la pubblicazione degli aggiornamenti o rimuovere le applicazioni dallo store a livello mondiale. Dichiarazioni non veritiere possono inoltre portare alla sospensione o alla chiusura dell’account sviluppatore.

Perché Google potrebbe pubblicare anche l’indirizzo di casa degli sviluppatori

Il nodo della questione riguarda il funzionamento del profilo Google Payments, utilizzato per gestire le informazioni legali e finanziarie associate all’account sviluppatore. L’indirizzo registrato deve corrispondere a un recapito fisico valido, documentabile attraverso atti ufficiali; Google non accetta semplici caselle postali.

Per una società dotata di una propria sede, la pubblicazione dell’indirizzo non rappresenta generalmente un problema; per un programmatore indipendente che lavora da casa, invece, il recapito associato all’attività può coincidere con quello della propria abitazione.

Il rischio non si esaurisce nella ricezione di telefonate indesiderate: la disponibilità pubblica di dati anagrafici e recapiti fisici facilita la raccolta automatizzata delle informazioni (Web scraping), la costruzione di database non autorizzati, le campagne di phishing mirato e fenomeni di doxxing. L’esposizione può riguardare indirettamente anche i familiari dello sviluppatore.

Apple applica le stesse norme europee senza imporre la pubblicazione mondiale

L’articolo 30 del regolamento UE 2022/2065, meglio conosciuto come Digital Services Act (DSA), disciplina la tracciabilità degli operatori commerciali sulle piattaforme digitali: l’obiettivo è consentire ai consumatori di identificare i soggetti dai quali acquistano prodotti e servizi, anche in caso di controversie. La normativa europea non impone però la pubblicazione di tali informazioni a livello globale.

Apple, infatti, ha adottato un approccio differente: come si legge nella documentazione di App Store Connect, la visualizzazione dei recapiti prevista dal DSA interessa i 27 Paesi dell’Unione europea. Agli sviluppatori individuali Apple permette inoltre di indicare una casella postale verificabile, mantenendo separato l’indirizzo utilizzato per l’identificazione personale.

Le critiche alla scelta di Google investono anche il principio di minimizzazione dei dati, presente nella legislazione europea: la legittimità della finalità perseguita non risolve automaticamente la questione della proporzionalità delle misure adottate.

Cosa devono fare gli sviluppatori Android

Gli interessati possono accedere a Play Console, portarsi nella sezione Manage account, Account details, About you e dichiarare il proprio status.

Gli operatori commerciali devono poi confermarlo per ciascuna applicazione attraverso la sezione App content, fornire il collegamento alle condizioni di servizio e attestare la conformità dei prodotti alla normativa applicabile.

Rimane da capire perché Google ritenga indispensabile rendere pubblici a livello mondiale dati che, attraverso una gestione differenziata per area geografica, potrebbero soddisfare gli obblighi normativi limitando l’esposizione personale degli sviluppatori.