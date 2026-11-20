Gli sviluppatori del noto progetto Android alternativo, orientato alla sicurezza e alla privacy, GrapheneOS, non le mandano a dire a Google pubblicando un intervento al vetriolo sul proprio profilo Mastodon. Secondo la tesi dei responsabili di GrapheneOS, sistema nato per la protezione dei dati degli utenti, Mountain View starebbe rendendo molto più complesso lo sblocco del bootloader sui dispositivi mobili del robottino verde.

Nato nel 2008 come piattaforma aperta, il sistema operativo di Google conserva una base open source attraverso AOSP (Android Open Source Project), ma numerose funzionalità dipendono da componenti proprietari.

Dal canto suo, GrapheneOS – che da anni propone una versione di Android rafforzata sul piano della sicurezza e della privacy – sta cercando di superare la dipendenza dagli smartphone Pixel grazie alla collaborazione annunciata con Motorola a marzo 2026.

Perché GrapheneOS accusa Google sul bootloader di Android

Nelle note pubblicate da GrapheneOS, i responsabili del progetto affermano che la società guidata da Sundar Pichai starebbe rendendo un numero crescente di funzionalità e aggiornamenti esclusivo dei Pixel, penalizzando anche i produttori Android che utilizzano la piattaforma.

L’accusa più grave riguarda però i rapporti commerciali: secondo gli sviluppatori, vi sarebbe un disegno per escludere GrapheneOS dai dispositivi Android.

Come abbiamo spesso osservato, il bootloader è il componente che interviene nelle prime fasi di avvio dello smartphone e verifica quali immagini software possano essere caricate. Di norma, i produttori distribuiscono i dispositivi con il bootloader bloccato. Su alcuni modelli l’utente può sbloccarlo, installare un sistema operativo alternativo e successivamente bloccarlo di nuovo, a condizione che il dispositivo supporti la verifica delle immagini attraverso chiavi appropriate.

È proprio il procedimento utilizzato da GrapheneOS sui Pixel: la documentazione ufficiale di installazione richiede di ripristinare il blocco del bootloader dopo aver installato il sistema, così da mantenere attiva la protezione Android Verified Boot.

Sbloccare il bootloader durante l’installazione non significa dover utilizzare per sempre uno smartphone meno sicuro: il dispositivo deve infatti consentire la verifica crittografica del sistema alternativo dopo il nuovo blocco.

Google potrebbe impedire lo sblocco anche sui Pixel?

GrapheneOS ipotizza un ulteriore sviluppo: Google potrebbe decidere di impedire lo sblocco del bootloader sui futuri Pixel, compromettendo il principale canale di installazione del sistema operativo alternativo.

Non esiste però un annuncio ufficiale di Google che confermi tale intenzione: si tratta di un’ipotesi avanzata da GrapheneOS, non un cambiamento già approvato e presentato.

La dipendenza dai Pixel rappresenta comunque una debolezza concreta. Come abbiamo spiegato nell’approfondimento tecnico su GrapheneOS, il sistema richiede caratteristiche hardware specifiche: avvio verificato, aggiornamenti firmware affidabili, componenti di sicurezza dedicati e supporto alle mitigazioni contro gli attacchi alla memoria.

Il progetto non può quindi trasferire semplicemente il proprio codice su qualsiasi smartphone dotato di bootloader sbloccabile.

L’accordo ufficializzato da Motorola con GrapheneOS al Mobile World Congress 2026 assume ora un significato particolare: le due organizzazioni collaborano allo sviluppo di dispositivi progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza di GrapheneOS, senza dipendere esclusivamente dall’hardware Pixel. Il progetto ha già indicato il 2027 come riferimento per l’arrivo dei primi smartphone Motorola compatibili. Tra i modelli annunciati figura il Motorola Signature 27, destinato a offrire anche una variante con GrapheneOS.

La disponibilità di un produttore partner potrebbe facilitare l’accesso a firmware, driver e HAL (Hardware Abstraction Layer), componenti indispensabili per gestire correttamente modem, fotocamere, sensori e funzionalità hardware.

Play Integrity: quando la certificazione diventa un ostacolo

Le critiche di GrapheneOS coinvolgono da tempo anche Play Integrity API, il servizio attraverso cui gli sviluppatori possono ottenere informazioni sull’integrità dell’applicazione e dell’ambiente Android.

Un sistema operativo alternativo può mantenere il bootloader bloccato, utilizzare firme crittografiche valide e applicare aggiornamenti di sicurezza tempestivi, senza soddisfare alcuni requisiti richiesti dai controlli Google.

Ne abbiamo già visto gli effetti con IO e IT-Wallet su GrapheneOS: alcune funzionalità possono risultare inaccessibili non perché sia stata individuata una compromissione del dispositivo, ma perché l’ambiente software non riceve il verdetto richiesto dall’applicazione.

GrapheneOS propone invece di utilizzare l’attestazione hardware Android, basata su chiavi crittografiche e informazioni verificabili sullo stato del dispositivo, lasciando ai servizi la possibilità di valutare sistemi operativi differenti.