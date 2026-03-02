Motorola sceglie GrapheneOS per realizzare smartphone più sicuri

Motorola ha scelto il palcoscenico del Mobile World Congress (MWC) 2026 per annunciare una collaborazione con GrapheneOS Foundation e una serie di soluzioni orientate alla sicurezza e alla gestione dei dispositivi in ambito aziendale. L’iniziativa si inserisce in una traiettoria storica in cui il sistema operativo Android, nato come progetto open source nel 2008, è stato progressivamente rafforzato con meccanismi di hardening, sandboxing e protezioni a livello kernel, senza però eliminare completamente le superfici d’attacco tipiche di una piattaforma diffusa su larga scala.

In un’era in cui le violazioni dei dati e gli attacchi mobili rappresentano una quota crescente degli incidenti informatici aziendali, la convergenza tra un produttore hardware come Motorola, la piattaforma ThinkShield di Lenovo e un sistema operativo hardenizzato come GrapheneOS punta a ridefinire il livello di protezione sui dispositivi consumer e professionali.

I dettagli della partnership tra Motorola e GrapheneOS Foundation

L’accordo con la GrapheneOS Foundation introduce una collaborazione a lungo termine per integrare e supportare GrapheneOS sui futuri dispositivi Motorola.

Il sistema operativo, derivato da AOSP (Android Open Source Project), è noto per l’adozione di tecniche di protezione avanzate a livello del kernel Linux, difesa contro la corruzione della memoria e un’implementazione avanzata del sandboxing per le applicazioni utente.

Tra le caratteristiche tecniche distintive di GrapheneOS figurano la protezione contro attacchi basati su use-after-free, la randomizzazione avanzata dello spazio di indirizzamento (ASLR) e l’isolamento rigoroso dei servizi di sistema.

Dal dominio Pixel all’estensione dell’hardware supportato

Nella nostra guida a GrapheneOS, abbiamo spiegato come installare il sistema operativo sui Google Pixel, perché è proprio sugli smartphone dell’azienda di Mountain View che l’architettura hardware e il modello di sicurezza consentono di sfruttare pienamente le funzionalità avanzate progettate dal team di sviluppo. La disponibilità di componenti come il chip di sicurezza Titan, il supporto completo al verified boot e una gestione rigorosa degli aggiornamenti firmware ha reso i Pixel il riferimento per l’adozione di questo sistema operativo orientato alla protezione dei dati.

L’annuncio della collaborazione tra Motorola e GrapheneOS Foundation apre però una prospettiva diversa, estendendo il perimetro di supporto oltre l’hardware Google e introducendo una nuova generazione di dispositivi progettati per essere compatibili con GrapheneOS sin dalla fase di sviluppo.

Si tratta di un cambiamento significativo, perché finora l’installazione di GrapheneOS su dispositivi non Pixel risultava complessa o non ufficialmente supportata, a causa di limitazioni legate al bootloader, alla gestione delle chiavi crittografiche e alla mancanza di driver adeguati per garantire un ambiente sicuro.

Nuovi requisiti hardware e firmware per l’adozione di GrapheneOS

Con il coinvolgimento diretto di Motorola, i nuovi dispositivi mobili del produttore potranno integrare componenti e firmware progettati per rispettare i requisiti di GrapheneOS, come una catena di avvio verificata, aggiornamenti OTA firmati e un isolamento più rigoroso delle componenti di sistema.

L’obiettivo dichiarato è offrire agli utenti e alle imprese una piattaforma mobile che combini la flessibilità di Android con un livello di sicurezza comparabile a quello richiesto nei contesti professionali e governativi. Con buona pace di un Paese come la Francia che, in modo del tutto ignorante, aveva battezzato GrapheneOS come “il telefono dei criminali“.

La novità appena annunciata non sostituisce l’importanza dei Google Pixel per chi desidera installare GrapheneOS oggi, ma indica chiaramente una direzione futura in cui la sicurezza mobile non sarà più legata a un singolo produttore.

L’integrazione con l’ecosistema ThinkShield di Lenovo e le nuove funzionalità introdotte da Motorola, come gli strumenti di analytics e la gestione avanzata dei metadati, contribuiscono a costruire un’offerta più ampia, in grado di rispondere sia alle esigenze degli utenti attenti alla privacy sia a quelle delle aziende che richiedono controllo, conformità e robustezza.

Moto Analytics: visibilità operativa per le flotte aziendali

Accanto alla partnership sul sistema operativo, Motorola ha presentato Moto Analytics, una piattaforma pensata per fornire ai team IT una visione in tempo reale dello stato dei dispositivi distribuiti. A differenza dei tradizionali strumenti di Enterprise Mobility Management, concentrati principalmente su policy di accesso e configurazione, Moto Analytics raccoglie telemetria operativa su prestazioni delle app, stato della batteria e qualità della connettività.

Il sistema si integra con ThinkShield e con gli ambienti aziendali esistenti tramite API e connettori compatibili con directory e sistemi di gestione già in uso. Le informazioni vengono elaborate per identificare anomalie, crash ricorrenti e degrado delle prestazioni, consentendo interventi proattivi.

Dal punto di vista tecnico, l’architettura si basa su raccolta dati lato dispositivo, trasmissione cifrata e dashboard centralizzate per l’analisi, con controlli granulari per la conformità alle normative sulla protezione dei dati.

Moto Secure e la gestione dei metadati con Private Image Data

Motorola ha inoltre ampliato la sua applicazione Moto Secure con la funzione Private Image Data, progettata per eliminare automaticamente i metadati sensibili dalle immagini acquisite con la fotocamera.

I file JPEG e HEIC generati dai dispositivi includono tipicamente informazioni EXIF come coordinate GPS, modello del dispositivo e timestamp dettagliati, dati che possono essere sfruttati in scenari di tracciamento o profilazione.

Con Private Image Data, il sistema interviene a livello di fotocamera per rimuovere o anonimizzare questi campi prima che il file sia salvato nella memoria del dispositivo.

Il processo avviene localmente e non altera il contenuto visivo dell’immagine, ma impedisce la diffusione di informazioni sensibili quando le foto sono condivise tramite applicazioni di messaggistica o servizi cloud.

Implicazioni per la sicurezza mobile e il mercato enterprise

L’iniziativa di Motorola, che abbraccia GrapheneOS, riflette una crescente richiesta di dispositivi mobili progettati con criteri di sicurezza avanzata fin dalla fase di sviluppo.

L’adozione di un sistema operativo hardenizzato come GrapheneOS, combinata con strumenti di analytics e protezione dei dati integrati, offre alle organizzazioni un controllo più profondo sul ciclo di vita dei dispositivi e sulle superfici d’attacco.

Con l’estensione delle funzionalità di ThinkShield e l’introduzione di strumenti come Moto Analytics e Private Image Data, Motorola mira a consolidare una proposta orientata a sicurezza, gestione e conformità.