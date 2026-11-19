Dal 19 novembre 2026, gli smartphone Android in Italia possono finalmente sfruttare il sistema di allerta terremoti di Google, una tecnologia che permette di ricevere un avviso pochi secondi prima dell’arrivo delle scosse più intense. Non occorre installare applicazioni aggiuntive: la funzionalità fa parte dei servizi integrati nel sistema operativo e utilizza i sensori degli smartphone per rilevare l’attività sismica.

Google aveva presentato il progetto nel 2020, avviando la distribuzione internazionale degli avvisi nel 2021.

Ad ottobre 2026, la società di Mountain View ha annunciato l’estensione della copertura da 98 a oltre 200 Paesi e territori; oggi arriva la conferma ufficiale dell’attivazione in Italia. Secondo l’azienda, il servizio ha già distribuito oltre un miliardo di allerte nel mondo.

La novità colma una lacuna che avevamo evidenziato su IlSoftware.it appena qualche mese fa, raccontando come il sistema Allerte terremoti di Android avesse contribuito a salvare vite in Venezuela durante le forti scosse del 24 giugno 2026. In quell’occasione, numerosi cittadini ricevettero un avviso sullo smartphone prima dell’arrivo delle onde sismiche più intense, pur in assenza di una rete nazionale di allerta precoce. Avevamo sottolineato il paradosso italiano: mentre il servizio funzionava già in molti Paesi, compresa San Marino, l’Italia continuava a figurare tra i territori esclusi. A distanza di quasi 5 mesi, Google ha finalmente esteso la copertura.

Come fa Android ad avvisare prima dell’arrivo del terremoto

Il principio sfrutta una caratteristica fisica delle onde sismiche.

Quando si verifica un terremoto, le onde P, più veloci, raggiungono per prime i sensori; le onde S, generalmente più lente e responsabili di scuotimenti potenzialmente dannosi, arrivano successivamente.

Gli smartphone Android integrano un accelerometro, normalmente utilizzato per rilevare i movimenti del dispositivo e gestire funzioni come la rotazione dello schermo.

Quando un telefono fermo registra vibrazioni compatibili con le prime onde sismiche, può trasmettere un segnale ai server Google, accompagnato dalla posizione geografica approssimativa.

Il sistema non si affida alla segnalazione di un singolo dispositivo: analizza le misurazioni provenienti da numerosi smartphone, cerca corrispondenze temporali e geografiche e calcola una prima stima dell’epicentro e della magnitudo. Se individua un terremoto, può inviare gli avvisi nelle aree potenzialmente interessate.

Le informazioni digitali viaggiano molto più rapidamente delle onde sismiche: questo vantaggio temporale permette di avvisare gli utenti pochi istanti prima dello scuotimento più forte, soprattutto a una certa distanza dall’epicentro. Non è una previsione: il terremoto è già iniziato.

Tre tipi di allerta: Attenzione, Preparati e Intervieni

Con l’espansione internazionale del servizio, Google ha introdotto una classificazione articolata su 3 livelli, basata sull’intensità delle scosse attese nel luogo in cui si trova l’utente:

Allerta Attenzione segnala un terremoto nelle vicinanze quando lo scuotimento previsto è lieve. Il messaggio ha principalmente una funzione informativa.

segnala un terremoto nelle vicinanze quando lo scuotimento previsto è lieve. Il messaggio ha principalmente una funzione informativa. Allerta Preparati riguarda scosse più intense e invita a prepararsi ad agire. Google sta inoltre sviluppando un aggiornamento che, nei prossimi mesi, aggiungerà una mappa dell’area interessata, la magnitudo stimata, indicazioni operative e un pulsante per consultare gli aggiornamenti.

riguarda scosse più intense e invita a prepararsi ad agire. Google sta inoltre sviluppando un aggiornamento che, nei prossimi mesi, aggiungerà una mappa dell’area interessata, la magnitudo stimata, indicazioni operative e un pulsante per consultare gli aggiornamenti. Allerta Intervieni costituisce il livello più urgente: occupa l’intero schermo e fornisce istruzioni immediate per proteggersi da scuotimenti moderati o forti.

La classificazione riguarda l’intensità prevista localmente, non soltanto la magnitudo complessiva del terremoto. Un evento di elevata magnitudo può infatti produrre effetti molto diversi in funzione della distanza, della profondità e delle caratteristiche del terreno.

Come attivare Allerte terremoti su Android in Italia

Come conferma la documentazione ufficiale Google, gli avvisi risultano attivi per impostazione predefinita.

Per controllare la configurazione basta aprire le Impostazioni dello smartphone, selezionare Sicurezza ed emergenze, quindi Allerte terremoti.

Su alcuni dispositivi il percorso passa invece da Impostazioni, Posizione, Avanzate e Allerte terremoti. La posizione delle opzioni può cambiare a seconda del produttore e della versione Android.

Per ricevere gli avvisi è necessario, ovviamente, avere attiva una connessione Internet tramite WiFi o dati mobili; devono inoltre risultare abilitate le impostazioni di localizzazione richieste dal servizio. Google utilizza informazioni geografiche approssimative per stabilire quali dispositivi avvisare.

Su alcuni smartphone, potrebbe ancora apparire il messaggio “Allerte terremoti non è disponibile: non supportata in questa regione“. Ciò è dovuto al fatto che la distribuzione della funzionalità in Italia è appena iniziata.

Per verificare la disponibilità degli aggiornamenti Google, si può toccare Impostazioni, accedere a Sicurezza e privacy, quindi a Sistema e aggiornamenti (o Aggiornamenti) e selezionare Aggiornamento di sistema Google Play.

Si può anche controllare Google Play Services, il componente che gestisce numerose funzionalità Android indipendentemente dagli aggiornamenti completi del sistema operativo: aprire Impostazioni, accedere al proprio profilo Google, selezionare Tutti i servizi, quindi Servizi di sistema e Google Play Services. Se compare il pulsante Aggiorna, procedere con l’installazione.

Quanto è affidabile il sistema di allerta terremoti?

Nessun avviso anticipato è garantito: vicino all’epicentro le onde sismiche possono arrivare prima della notifica; inoltre, problemi di connettività, errori nelle stime iniziali o un numero insufficiente di sensori possono ridurre l’efficacia del rilevamento.

Google precisa che gli avvisi riguardano generalmente terremoti di magnitudo almeno 4,5 e che possono arrivare prima, durante oppure dopo l’inizio delle scosse.

Uno studio tecnico pubblicato da Google Research a luglio 2025, collegato a una ricerca apparsa su Science, ha documentato oltre 18.000 terremoti rilevati. L’errore assoluto mediano della prima stima di magnitudo è sceso da 0,50 a 0,25.

Durante un terremoto di magnitudo 6,2 in Turchia, nell’aprile 2025, il sistema ha emesso il primo avviso dopo 8 secondi dall’inizio dell’evento. Alcune persone hanno ricevuto un preavviso fino a circa 20 secondi. Va detto però che l’esperienza turca ha già mostrato criticità: sottostimare un terremoto può impedire l’invio tempestivo degli avvisi più urgenti. L’affidabilità delle prime misurazioni rimane quindi un fattore decisivo.

Allerte terremoti Android e IT-alert: che cosa cambia in Italia

L’arrivo del servizio Google non modifica il funzionamento di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico della Protezione Civile.

IT-alert utilizza il cell broadcast per raggiungere i telefoni collegati alle celle mobili di una determinata area e opera per specifici scenari di emergenza, come incidenti industriali rilevanti, collasso di grandi dighe ed emergenze radiologiche. Non offre un servizio generalizzato di preavviso immediato delle scosse sismiche.

Android segue invece una logica differente: rileva un terremoto già iniziato e prova ad anticipare l’arrivo delle onde più intense attraverso un sistema automatizzato.

I due strumenti si affiancano, senza sostituirsi l’un altro: per chi vive in Italia, l’attivazione annunciata oggi rappresenta un’importante possibilità aggiuntiva di protezione; pochi secondi possono essere preziosi, ma l’avviso non deve mai sostituire la conoscenza dei comportamenti corretti da adottare durante un terremoto.