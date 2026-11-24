Uno standard di messaggistica aperto, progettato per raccogliere l’eredità degli SMS, ma il cui utilizzo su Android dipende in larga misura dai servizi proprietari di Google. È il paradosso di RCS (Rich Communication Services), tecnologia sulla quale gli sviluppatori di GrapheneOS stanno lavorando per offrire agli utenti una maggiore libertà di scelta.

Il team responsabile del sistema operativo Android alternativo ha annunciato la realizzazione di un prototipo funzionante della propria applicazione di messaggistica RCS, compatibile sia con Google Messaggi sia con la piattaforma Apple.

Promossa dalla GSMA a partire dal 2008, la tecnologia RCS ha conosciuto una diffusione significativa soprattutto grazie agli investimenti di Google e, dal settembre 2024, all’introduzione del supporto da parte di Apple con iOS 18. A marzo 2025, la pubblicazione delle specifiche Universal Profile 3.0 ha inoltre gettato le basi per l’interoperabilità della messaggistica cifrata tra piattaforme differenti.

GrapheneOS porta RCS nella sua app Messaggi: cosa cambia

GrapheneOS, sistema operativo derivato da AOSP (Android Open Source Project) e progettato per rafforzare sicurezza e privacy, consente già di utilizzare RCS: la procedura descritta nella documentazione ufficiale richiede però l’installazione di Google Messaggi e dei servizi Google Play.

Con la nuova implementazione, gli sviluppatori intendono trasferire la gestione delle conversazioni RCS direttamente nell’applicazione Messaging integrata nel sistema operativo. Il prototipo supporta già gli indicatori di digitazione, le conferme di consegna e lettura, le reazioni ai messaggi, l’invio di contenuti multimediali e lo scambio di file.

L’obiettivo non consiste semplicemente nel sostituire l’interfaccia grafica dell’app Google: GrapheneOS sta realizzando un proprio client capace di interagire con l’infrastruttura RCS esistente. L’implementazione richiede modifiche a livello di sistema operativo; non sarà quindi sufficiente installare il relativo APK su un qualsiasi smartphone Android per ottenere le stesse funzionalità.

Messaggi RCS cifrati anche nelle conversazioni con iPhone

Uno degli aspetti tecnicamente più interessanti riguarda il supporto della crittografia end-to-end (E2EE) attraverso MLS (Messaging Layer Security), protocollo standardizzato dall’IETF a luglio 2023.

MLS introduce meccanismi efficienti per la gestione delle chiavi crittografiche nelle conversazioni individuali e di gruppo. Offre proprietà come la forward secrecy, che protegge i messaggi precedenti in caso di compromissione delle chiavi correnti, e la post-compromise security, che permette di ripristinare la sicurezza delle comunicazioni attraverso opportuni aggiornamenti delle chiavi.

La GSMA ha adottato MLS nelle specifiche RCS Universal Profile 3.0: è la stessa tecnologia alla base della messaggistica RCS cifrata tra Android e iPhone, come abbiamo già osservato in precedenza.

L’utilizzo di uno standard comune consente a GrapheneOS di perseguire l’interoperabilità senza introdurre un protocollo proprietario: la cifratura effettiva della conversazione dipende comunque dalle funzionalità supportate dagli interlocutori e dall’infrastruttura utilizzata.

Perché liberarsi completamente dei servizi Google è più difficile

La natura aperta delle specifiche RCS non implica che ogni operatore telefonico gestisca autonomamente la relativa infrastruttura. Molti operatori si affidano infatti ai servizi di Google per l’attivazione e l’erogazione della messaggistica avanzata.

Per questa ragione, la prima implementazione di GrapheneOS continuerà a richiedere l’utilizzo di Google Play in versione sandboxed: la particolarità del sistema operativo, come abbiamo spiegato nella guidata linkata in apertura, è che consente l’esecuzione dei servizi Google come normali applicazioni, senza accordare loro i privilegi di sistema tipici delle distribuzioni Android certificate.

Come abbiamo osservato analizzando le comunicazioni in background di Android, la presenza dei servizi Google incide anche sulle attività di rete dello smartphone.

Il traguardo successivo sarà dunque una gestione completamente autonoma di RCS, almeno con gli operatori che consentono una simile implementazione. Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio della funzionalità all’interno di GrapheneOS.

RCS e sicurezza: il problema degli allegati elaborati automaticamente

Ricevere un messaggio cifrato non significa essere immuni a eventuali vulnerabilità software. Lo dimostra una ricerca di Google Project Zero relativa a un attacco zero-click contro Pixel 9, che coinvolgeva l’elaborazione automatica di contenuti audio ricevuti attraverso Google Messaggi.

Un’applicazione può iniziare a interpretare i dati di un allegato prima ancora che il destinatario apra la conversazione: eventuali vulnerabilità nei decoder multimediali possono quindi rappresentare un rischio concreto. Abbiamo parlato del problema, ad esempio, anche nel caso di WhatsApp.

Gli sviluppatori di GrapheneOS ricordano di affrontare già problematiche analoghe nella gestione degli MMS, ricorrendo ampiamente all’isolamento dei componenti e offrendo controlli sul download automatico. Intendono aggiungere un’ulteriore protezione: permettere lo scaricamento degli allegati senza avviarne automaticamente il parsing, ovvero l’elaborazione automatica.

Separare la ricezione dei dati dalla loro elaborazione riduce la superficie esposta agli attacchi zero-click: è una scelta progettuale che potrebbe rendere la futura applicazione interessante non soltanto per chi desidera ridurre la propria dipendenza da Google, ma anche per chi considera prioritaria la sicurezza della messaggistica.