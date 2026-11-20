Uno smartphone Android come secondo monitor per Windows 11, senza installare programmi di terze parti e sfruttando direttamente gli strumenti Microsoft. È una possibilità concreta che emerge dall’analisi di una versione recente dell’app Collegamento a Windows: il telefono potrebbe trasformarsi in un display aggiuntivo sul quale spostare finestre, documenti e applicazioni del PC.

Microsoft lavora da tempo per avvicinare Windows e Android: l’app Collegamento al telefono permette già di gestire notifiche, messaggi, chiamate e, sugli smartphone compatibili, visualizzare le applicazioni Android direttamente sul desktop. Come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato alle app Android integrate nella ricerca di Windows 11, i tecnici della società di Redmond hanno recentemente ampliato anche le modalità di accesso alle app installate sul telefono.

La nuova funzione, chiamata Estendi display, ribalterebbe però il funzionamento tradizionale: anziché mostrare Android sul computer, sarebbe Windows 11 a utilizzare lo schermo dello smartphone come estensione del desktop. Al momento non esiste un annuncio ufficiale né una data di distribuzione.

Estendi display: cosa appare nel codice Microsoft

Nell’app Android Collegamento a Windows, sviluppata e distribuita da Microsoft, compaiono risorse grafiche, stringhe e classi software riconducibili a un componente chiamato Phone as Display.

Tra gli elementi emersi figurano i file feature_extend_display.xml e ic_display_monitor.xml , associati rispettivamente alla rappresentazione di schermi sovrapposti e a un monitor. Le stringhe prevedono una schermata dedicata, controlli per il display, un pulsante Stop e la possibilità di interrompere la sessione premendo due volte Indietro.

Il codice contiene inoltre riferimenti a più modalità di avvio della funzionalità: l’architettura sembra quindi prevedere l’attivazione della funzione sia dal telefono sia dal computer. Un flag sperimentale, ENABLE_PHONE_AS_DISPLAY , controlla l’esposizione della funzione nell’applicazione.

Per quanto riguarda il trasporto delle immagini, quindi lo streaming dal PC Windows 11 verso Android, nel codice compaiono riferimenti ai codec video H.264 e HEVC Main 8-bit insieme a tre parametri: widthPx , heightPx e refreshRateHz . Sono rispettivamente larghezza, altezza e frequenza di aggiornamento del display.

Gli indizi suggeriscono perciò la presenza di un meccanismo di codifica e trasmissione video: Windows 11 produce i fotogrammi del desktop destinati al secondo schermo, li comprime e li invia allo smartphone, che provvede alla decodifica e alla visualizzazione.

Un monitor virtuale come quello che Microsoft sta “costruendo” lato Android deve ricevere immagini continuamente aggiornate: a 1920 x 1080 pixel, 60 fps e 32 bit per pixel, un flusso non compresso richiederebbe circa 4 Gbps, senza considerare gli overhead. La compressione video riduce drasticamente il traffico, ma introduce compromessi tra qualità, latenza e consumo energetico.

Compatibilità Android: il principale interrogativo

Una delle difficoltà riguarda il numero di dispositivi supportati: le attuali funzioni di mirroring di Collegamento al telefono non funzionano indistintamente su tutti gli smartphone Android.

Tra i produttori che dispongono di modelli supportati figurano Samsung, HONOR, OnePlus, OPPO, realme, ASUS, vivo, iQOO e Xiaomi. La compatibilità dipende dal modello e dalla versione software; Google Pixel e Motorola non figurano nell’elenco relativo alla funzione Schermo del telefono.

Le alternative già disponibili e il confronto con Apple Sidecar

Utilizzare un dispositivo mobile come secondo monitor non rappresenta un’invenzione Microsoft.

Samsung offre già Second Screen su alcuni Galaxy Tab: attraverso la combinazione Windows+K , il computer può collegarsi al tablet e scegliere se duplicare oppure estendere il desktop.

Un’altra soluzione è spacedesk, che utilizza un driver sul computer e un’app ricevente sul dispositivo mobile, supportando collegamenti Wi-Fi, LAN e USB. Abbiamo illustrato queste possibilità nella guida su come usare tablet e portatili come secondo monitor.

Apple propone invece Sidecar, che permette di utilizzare un iPad come display aggiuntivo per Mac, ma non offre la stessa funzionalità con iPhone.

La soluzione Microsoft potrebbe quindi colmare una lacuna interessante: su uno smartphone da 6,5 o 6,9 pollici lo spazio rimarrebbe limitato, mentre un tablet Android potrebbe ospitare documenti, strumenti di diagnostica o finestre di comunicazione senza occupare il monitor principale.

Per ora Estendi display resta una funzionalità sperimentale di Windows 11 individuata nel codice. Se Microsoft riuscirà a integrarla nel sistema operativo e in Collegamento a Windows, il vantaggio principale non sarà soltanto trasformare uno smartphone in monitor: sarà poterlo fare senza driver aggiuntivi e con una procedura semplice, sfruttando dispositivi che abbiamo già a disposizione.