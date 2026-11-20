Un computer con Windows 11, protetto da password e con l’unità di sistema cifrata tramite BitLocker, potrebbe consentire l’esecuzione di programmi senza che l’utente abbia effettuato l’accesso. La vulnerabilità prende il nome di FastUnlock e sfrutta un comportamento anomalo dell’Assistente vocale di Windows, conosciuto anche come Narrator, durante il recupero delle credenziali di un account Microsoft.

La scoperta arriva dal ricercatore di sicurezza Nightmare Eclipse, già autore di attacchi contro i meccanismi di protezione di Windows, tra cui YellowKey, la vulnerabilità di BitLocker corretta da Microsoft nel giugno 2026.

Il ricercatore ha appena pubblicato su GitHub una dimostrazione tecnica di FastUnlock, sostenendo di aver compromesso in circa 5 minuti un PC con Windows 11 26H2, aggiornamenti di novembre installati e unità cifrata con BitLocker.

Il problema interessa la separazione tra schermata di blocco e sessione operativa: una seconda analisi, pubblicata dalla società di sicurezza ThreatLocker, ha confermato la possibilità di eseguire codice senza autenticarsi, chiarendo però alcuni limiti dell’attacco.

Come FastUnlock sfrutta l’Assistente vocale di Windows 11

L’Assistente vocale è una funzionalità di accessibilità che legge gli elementi dell’interfaccia e consente di utilizzare Windows attraverso comandi da tastiera. Microsoft la rende disponibile anche prima dell’autenticazione: una scelta indispensabile per permettere alle persone con disabilità visive di accedere al computer.

Nightmare Eclipse ha individuato il problema nell’interazione tra Narrator e la procedura di recupero dell’account Microsoft: quando l’utente seleziona l’opzione per reimpostare il PIN o recuperare le credenziali, Windows apre un’interfaccia dedicata.

Attivando l’Assistente vocale mediante la combinazione Windows+U , il software può trasferire il focus a una propria finestra in background. Sebbene non risulti visibile, la finestra continua a ricevere i comandi di navigazione da tastiera.

Attraverso gli elementi dell’interfaccia dell’Assistente vocale, il ricercatore è riuscito a raggiungere le impostazioni di lettura delle formule matematiche e, da lì, altre sezioni delle Impostazioni di Windows. Il risultato è un accesso a funzionalità che dovrebbero rimanere isolate dalla sessione bloccata.

Il punto è che il problema non riguarda la robustezza della password: nasce dalla possibilità di interagire con componenti grafici che Windows avrebbe dovuto mantenere inaccessibili prima dell’autenticazione.

Il ruolo di WsiAccount e perché l’attacco può eseguire programmi

Secondo la ricostruzione di Nightmare Eclipse, la nuova interfaccia di Narrator non applica correttamente alcune restrizioni quando opera nella sessione di blocco. Il ricercatore osserva che il codice conserva invece una verifica specifica per impedire l’apertura della finestra quando il processo opera come SYSTEM.

L’attacco permette di raggiungere un ambiente eseguito con l’identità WsiAccount , account utilizzato da Windows per determinate operazioni collegate all’accesso. Non si tratta di un account amministratore, né l’esecuzione di codice con tale identità equivale automaticamente all’acquisizione dei privilegi SYSTEM.

La dimostrazione descrive un percorso attraverso le impostazioni di riproduzione automatica dei dispositivi rimovibili, che permette di arrivare a Esplora file e potenzialmente avviare programmi presenti su un supporto USB.

Il video originale non documenta integralmente quest’ultima fase ma la società ThreatLocker ha successivamente riprodotto l’attacco, utilizzando un’unità esterna e confermando l’accesso a WsiAccount . Durante i test, i ricercatori hanno inoltre osservato limitazioni nell’immissione di testo con la tastiera fisica, aggirabili attraverso quella virtuale.

Si tratta quindi di una vulnerabilità concreta, ma bisogna usare cautela nell’attribuirle capacità ulteriori: l’eventuale creazione di nuovi amministratori richiederebbe passaggi e privilegi aggiuntivi, non dimostrati automaticamente dall’accesso ottenuto.

BitLocker è davvero aggirato? La differenza tra disco cifrato e sessione bloccata

BitLocker protegge i dati presenti sul disco attraverso la cifratura; non sostituisce i controlli di autorizzazione del sistema operativo dopo lo sblocco dell’unità.

Su molti PC, la configurazione TPM-only permette al sistema di avviarsi e sbloccare automaticamente il volume, dopo aver verificato le condizioni previste dalla protezione crittografica. Windows raggiunge così la schermata di accesso mentre il disco risulta già disponibile al sistema operativo.

FastUnlock sfrutta proprio tale situazione: non dimostra la decifrazione delle chiavi BitLocker, ma l’accesso non autorizzato a funzionalità di Windows quando il volume è già sbloccato.

La misura più efficace contro lo scenario descritto consiste nell’impedire che un computer sottratto al legittimo proprietario possa raggiungere la schermata di login con il volume già sbloccato.

La configurazione TPM+PIN richiede un codice prima dell’avvio di Windows: un ostacolo importante per chi dispone soltanto del computer fisico. Abbiamo spiegato come configurare BitLocker con richiesta del PIN all’accensione e approfondito le novità Microsoft per semplificare la gestione del PIN TPM.

ThreatLocker conferma che il PIN pre-boot contribuisce a mitigare FastUnlock quando il dispositivo è spento o in ibernazione.