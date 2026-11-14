Windows 11, BitLocker cambia: il PIN TPM diventa più semplice da gestire

La protezione dei dati rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione dei computer, soprattutto negli ambienti aziendali, dove la sicurezza deve conciliarsi con le esigenze operative.

Microsoft sta lavorando proprio in questa direzione, introducendo una modifica a BitLocker che punta a rendere meno complicata la configurazione della protezione all’avvio.

L’intervento riguarda in particolare gli utenti standard, che potranno gestire una specifica impostazione senza dover necessariamente ricorrere all’assistenza di un amministratore. La novità è stata inserita nelle build preliminari di Windows 11 26H1 e interessa soprattutto i dispositivi sottoposti a gestione centralizzata.

L’obiettivo è rendere più accessibile una funzione di sicurezza, mantenendo il controllo delle configurazioni nelle mani dei responsabili IT.

BitLocker introduce una gestione più semplice del PIN TPM

Per comprendere la portata dell’intervento occorre partire dal funzionamento della tecnologia. BitLocker è il sistema di cifratura integrato in Windows, progettato per impedire che soggetti non autorizzati possano leggere i dati presenti nelle unità di archiviazione.

Per approfondire come funziona questo strumento, è utile considerare anche il ruolo del TPM, il componente hardware che custodisce le informazioni necessarie alla protezione crittografica.

La configurazione TPM+PIN aggiunge una verifica prima dell’avvio del sistema operativo. Finora, negli ambienti gestiti, gli account standard non potevano aggiungere autonomamente questo meccanismo di autenticazione. Era necessario l’intervento di un amministratore, con un passaggio aggiuntivo che poteva rallentare la distribuzione delle impostazioni di sicurezza.

Microsoft interviene proprio su questo limite, consentendo agli utenti interessati di completare la procedura senza acquisire privilegi amministrativi. La modifica non cambia il principio alla base della cifratura, ma rende più agevole l’applicazione delle regole stabilite dall’organizzazione. Per i responsabili IT significa poter mantenere una gestione controllata, riducendo al contempo alcune richieste di assistenza.

Come funziona la nuova configurazione di sicurezza

La possibilità è destinata ai computer amministrati attraverso Microsoft Intune o strumenti di gestione compatibili.

Gli amministratori devono predisporre le policy necessarie, comprese quelle che consentono la configurazione della protezione da parte degli utenti standard. La distribuzione va effettuata verificando preventivamente la compatibilità dei dispositivi coinvolti.

Quando le condizioni richieste sono soddisfatte, Windows può mostrare una notifica che invita l’utente a impostare il PIN di preavvio. Da questa schermata è possibile avviare la procedura e confermare il codice scelto, senza dover chiedere l’intervento diretto del personale tecnico.

La sperimentazione richiede comunque attenzione. Microsoft segnala che l’applicazione delle policy a dispositivi che non dispongono ancora della funzionalità può causare problemi nella configurazione del protettore TPM+PIN e nel completamento della cifratura. Anche la conformità dei computer già protetti con il solo TPM deve essere valutata prima di estendere le modifiche.

L’intervento evidenzia una direzione interessante per l’evoluzione di Windows: rendere le misure di sicurezza meno dipendenti da procedure complesse, senza trasformare la semplicità operativa in una perdita di controllo. Sarà soprattutto l’esperienza nelle organizzazioni a determinare quanto questa modifica potrà incidere sulla gestione quotidiana dei dispositivi.