Gli aggiornamenti Windows di novembre rompono stampa e attivazione in alcuni sistemi

Gli aggiornamenti di sicurezza di Windows di novembre 2026 stanno causando due problemi inattesi: alcuni documenti non vengono più stampati correttamente e diverse operazioni di attivazione del sistema operativo falliscono con un errore. Microsoft ha confermato entrambe le anomalie, che interessano numerose versioni di Windows 11, Windows 10 e Windows Server. Il primo malfunzionamento riguarda immagini apparentemente invisibili presenti nei documenti; il secondo coinvolge gli strumenti utilizzati soprattutto dagli amministratori aziendali per gestire le licenze.

I problemi sono emersi dopo il Patch Tuesday del 10 novembre 2026, durante il quale Microsoft ha distribuito numerosi aggiornamenti cumulativi. Tra questi figurano KB5132061 per Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2 e KB5131087 per Windows 11 23H2. Non è la prima volta che gli aggiornamenti mensili introducono regressioni nelle funzionalità di stampa o nei servizi aziendali; stavolta, però, il comportamento delle immagini con dimensioni nulle rende il problema particolarmente insolito.

Windows non stampa i documenti: il problema delle immagini invisibili

Microsoft ha identificato un’anomalia che impedisce la stampa di documenti contenenti immagini la cui altezza o larghezza risulta pari a zero alla risoluzione di stampa selezionata. Immagini del genere possono svolgere funzioni particolari nella struttura di un documento: contribuire al posizionamento degli elementi, partecipare alla gestione di filigrane oppure comparire come oggetti accessori introdotti automaticamente dai software di generazione documentale.

L’elaborazione scorretta di un elemento grafico invisibile può provocare il fallimento dell’intera operazione di stampa: Microsoft ha osservato il comportamento soprattutto con documenti Microsoft Word stampati attraverso Graphics Device Interface (GDI), ma non esclude il coinvolgimento di altre applicazioni.

GDI è una storica interfaccia grafica di Windows che permette alle applicazioni di disegnare testo, immagini e altri elementi sulle periferiche di output, comprese le stampanti.

Sebbene Windows supporti da tempo tecnologie di rendering più moderne, numerosi programmi continuano a utilizzare GDI per compatibilità con applicazioni e driver esistenti.

Il difetto sembra manifestarsi quando il sistema deve elaborare particolari oggetti grafici durante la preparazione della stampa.

Versioni di Windows e aggiornamenti coinvolti

La segnalazione fin qui condivisa da Microsoft (WI1549472) riguarda Windows 11 26H2, mentre avvisi collegati identificano lo stesso problema su altre piattaforme.

Tra le versioni interessate figurano Windows 11 26H1, 25H2, 24H2 e 23H2; Windows 10 22H2 e 21H2, comprese le edizioni LTSC interessate; Windows Server 2025, 2022, 2019 e 2016.

Le segnalazioni associano il malfunzionamento a diversi pacchetti: KB5132061 per Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2, KB5132059 per 26H1, KB5131087 per 23H2, KB5131096 per Windows 10 22H2 e 21H2. Sul versante server compaiono KB5131080, KB5131090, KB5131085 e KB5131291, rispettivamente per le versioni 2025, 2022, 2019 e 2016.

In attesa di una correzione, se il documento originale non risultasse stampabile, si può tentare l’esportazione in PDF e successivamente la stampa attraverso un’applicazione differente. Un’altra possibilità consiste nel ricostruire il documento eliminando gli oggetti grafici superflui.

Prima di rimuovere un aggiornamento di sicurezza è opportuno valutare i rischi: il pacchetto contiene anche correzioni per vulnerabilità e altri problemi.

Windows non si attiva: errore 0x80041008 dopo il Patch Tuesday

La seconda anomalia riguarda Software Licensing Management Tool ( slmgr ), il noto strumento che Windows mette a disposizione per configurare licenze, Product Key e attivazione tramite Key Management Service (KMS).

Dopo gli aggiornamenti di novembre, alcuni comandi dello script slmgr.vbs possono restituire l’errore 0x80041008 , accompagnato dal messaggio “Invalid parameter (SWbemObjectEx)“. Il riferimento a SWbemObjectEx indica un oggetto dell’interfaccia di scripting WMI, ma non permette da solo di individuare la causa precisa dell’anomalia.

Microsoft cita espressamente due operazioni interessate: slmgr.vbs /ipk , utilizzato per installare un Product Key , e slmgr.vbs /skms-domain , che configura il dominio DNS nel quale cercare i record SRV dei server KMS.

Il problema può quindi ostacolare procedure automatiche di distribuzione, configurazione delle licenze e preparazione di nuove macchine virtuali.

Gli avvisi riguardano Windows 11 23H2, Windows 10 22H2 e 21H2, oltre a Windows Server 2025, 2022 e 2019. Microsoft documenta il problema anche nella pagina dell’aggiornamento KB5131085.

Cosa devono fare gli amministratori IT

Chi gestisce attivazioni automatizzate dovrebbe controllare i risultati degli script e individuare eventuali errori 0x80041008 . Prima di modificare la configurazione KMS o sostituire le chiavi, è essenziale verificare lo stato effettivo della licenza e raccogliere i messaggi restituiti dal sistema.

I portavoce Microsoft hanno fatto presente che una correzione per il problema di attivazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.