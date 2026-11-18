Con Windows Server 2028, Microsoft introduce una novità importante nella sicurezza dei sistemi server: le installazioni Server Core partiranno con centinaia di impostazioni di protezione già attive, senza richiedere l’applicazione manuale di criteri di hardening dopo il primo avvio. La funzionalità, denominata Hardened Server Core, debutta nella build Insider Preview 29706, pubblicata il 17 novembre 2026.

Finora l’approccio Microsoft privilegiava la compatibilità: Windows Server 2025 e le versioni precedenti permettono agli amministratori di applicare successivamente le Security Baseline, attraverso policy di gruppo, script o strumenti dedicati.

Con la nuova generazione, Microsoft ribalta il modello: il server nasce con configurazioni restrittive e l’amministratore interviene soltanto quando un’applicazione richiede eccezioni. L’obiettivo è ridurre l’intervallo durante il quale una macchina appena installata può risultare esposta.

Come cambia la sicurezza di Windows Server 2028

La novità riguarda inizialmente Server Core, l’opzione di installazione senza il tradizionale desktop di Windows. Già disponibile nelle precedenti generazioni, Server Core riduce i componenti installati e la superficie d’attacco rispetto alla versione Desktop Experience: Microsoft ne illustra le differenze nella documentazione ufficiale.

L’hardening aggiunge un ulteriore livello: Microsoft ha definito e verificato centinaia di configurazioni, prendendo come riferimento anche gli standard CIS Benchmark e DISA STIG. I primi sono raccolte di raccomandazioni tecniche elaborate dal Center for Internet Security (CIS), un’organizzazione indipendente che pubblica indicazioni per rendere più sicuri sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture IT. Le DISA STIG (Security Technical Implementation Guides), invece, sono guide sviluppate dalla Defense Information Systems Agency del Dipartimento della Difesa statunitense, con requisiti particolarmente rigorosi per la protezione dei sistemi informatici.

Entrambi i riferimenti indicano quali impostazioni adottare per ridurre la superficie d’attacco: dalla gestione degli account ai protocolli di rete, fino ai privilegi amministrativi, alla crittografia e alla registrazione degli eventi di sicurezza.

Sul fronte dell’identità, Microsoft privilegia Kerberos rispetto a NTLM; rafforza la protezione del processo LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), che gestisce autenticazione e credenziali in Windows, ostacolando i tentativi di accesso alla sua memoria per sottrarre password, hash e altri segreti di autenticazione; applica criteri più severi per password e blocco degli account. Sul versante della rete, SMB signing e crittografia SMB, firewall attivo su tutti i profili, limitazioni alla risoluzione legacy dei nomi e alle chiamate RPC non autenticate.

La protezione comprende inoltre suite crittografiche TLS moderne, scambio di chiavi ibrido post-quantistico con ML-KEM, controlli più rigorosi sulle firme del codice e cifratura del file di paging. Per l’amministrazione remota, RDP richiede Network Level Authentication e TLS, mentre WinRM esclude autenticazione Basic, Digest e traffico non cifrato.

Le impostazioni di sicurezza diventano più difficili da modificare

Uno degli aspetti tecnicamente più interessanti riguarda la persistenza delle configurazioni: dove il componente lo supporta, Microsoft inserisce i valori protetti nel ramo del Registro HKLM\SOFTWARE\Policies , attribuendo loro priorità rispetto alle impostazioni locali.

In pratica, un installer o uno script non può aggirare silenziosamente una protezione modificando la configurazione ordinaria. Per esempio, il tentativo di abilitare l’autenticazione Basic di WinRM tramite PowerShell con il comando seguente produce un errore:

Set-Item WSMan:\localhost\Service\Auth\Basic -Value $true

Come provare Hardened Server Core e verificare la sicurezza

Per effettuare una prova, si può installare Windows Server Insider Preview dalla pagina Microsoft dedicata, scegliendo la build 29706 o una successiva che includa Hardened Server Core. Dopo l’installazione, da una sessione PowerShell con privilegi amministrativi, il comando seguente mostra il livello di conformità ovvero quante delle impostazioni di sicurezza previste da Hardened Server Core risultano effettivamente attive sul server, mostrando per ciascuna categoria il numero di controlli soddisfatti, il totale di quelli esaminati e la relativa percentuale:

Get-MSHardenedPolicyScore | Format-Table Name, PassingPolicyCount, PolicyCount, Score

La cmdlet indicata permette insomma di individuare eventuali protezioni disattivate o configurazioni che non rispettano i criteri di sicurezza definiti da Microsoft.

Windows Server include già lo strumento MSHardenedPolicyEval, che permette di controllare se le impostazioni di sicurezza previste da Hardened Server Core siano effettivamente attive. Il comando PowerShell esamina una serie di configurazioni, come quelle relative al firewall, all’autenticazione e alla gestione remota, indicando quante rispettano i requisiti stabiliti da Microsoft.

Per capire come interpretare i risultati, prendiamo l’esempio pubblicato da Microsoft: su 237 controlli di sicurezza esaminati, 191 risultano soddisfatti, con un punteggio complessivo dell’81%. Significa che 191 impostazioni rispettano i requisiti previsti, mentre le restanti 46 non hanno superato la verifica.

Un risultato inferiore al 100% non significa che il server presenti 46 vulnerabilità: alcuni controlli possono riguardare funzionalità non installate, mentre altri possono risentire dei limiti dello strumento di verifica, ancora in fase di sviluppo.

Per conoscere le categorie di sicurezza che lo strumento può esaminare, basta eseguire il comando Get-MSHardenedPolicyCategories in PowerShell. In alternativa, Microsoft mette a disposizione anche l’eseguibile MSHardenedPolicyEval.exe , presente nella cartella C:\Windows\System32 , utilizzabile dal prompt dei comandi e in grado di registrare i risultati delle verifiche nei log.

Come ripristinare un’impostazione quando un’applicazione non funziona

Software gestionali datati, strumenti di amministrazione e dispositivi NAS potrebbero richiedere protocolli o metodi di autenticazione incompatibili con le nuove impostazioni. Microsoft permette di ripristinare il comportamento standard per singole categorie. Per esempio, nel comando che segue, -WhatIf consente di verificare preventivamente gli interventi previsti, senza applicarli:

Restore-MSHardenedPolicy -Category RemoteManagement -WhatIf

Eliminando -WhatIf , il comando rimuove i valori di hardening della categoria RemoteManagement; non ripristina però un’istantanea delle precedenti configurazioni personalizzate. Per riattivare le protezioni si utilizza il comando seguente:

Set-MSHardenedPolicy -Category RemoteManagement

Come gestire le protezioni di Windows Server 2028 e quali sono i limiti

In un’azienda con decine o centinaia di server, controllare manualmente tutte le impostazioni di sicurezza sarebbe poco pratico. Microsoft suggerisce quindi di utilizzare OSConfig oppure le Group Policy (criteri di gruppo di Windows).

OSConfig è uno strumento Microsoft che permette di applicare e mantenere nel tempo determinate configurazioni di sicurezza. Per esempio, un amministratore può stabilire che un server debba utilizzare soltanto protocolli di comunicazione sicuri e mantenere il firewall attivo. OSConfig può controllare periodicamente tali impostazioni e intervenire se qualcuno le modifica, ripristinando i valori previsti. Microsoft chiama questa funzionalità drift control, ovvero controllo delle modifiche rispetto alla configurazione stabilita.

Le Group Policy consentono invece di amministrare centralmente numerose impostazioni di Windows, soprattutto nei server collegati a un dominio Active Directory. Il consiglio è di evitare che OSConfig e Group Policy impongano valori differenti per la stessa impostazione: altrimenti un sistema potrebbe continuare a modificarla per rispettare un criterio, mentre l’altro tenterebbe di ripristinare il proprio valore. Lo strumento MSHardenedPolicyEval, descritto in precedenza, può essere utilizzato per controllare quali protezioni risultano attive, senza intervenire sulla loro configurazione.

La novità più importante di Windows Server 2028 rimane comunque il cambiamento delle impostazioni predefinite: fino a oggi gli amministratori dovevano intervenire dopo l’installazione di Windows Server per attivare molte delle protezioni consigliate. Con Hardened Server Core, invece, Microsoft ne abilita direttamente una parte consistente.

Resta fondamentale verificare che le applicazioni aziendali continuino a funzionare, soprattutto quelle più datate che utilizzano protocolli di rete o sistemi di autenticazione ormai superati. E naturalmente le nuove impostazioni non eliminano la necessità di installare gli aggiornamenti di sicurezza, controllare i registri degli eventi e monitorare i tentativi di accesso ai server.