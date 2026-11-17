Far funzionare i programmi originali di Windows 98 direttamente nel browser, senza installare lo storico sistema operativo Microsoft e senza ricompilare gli eseguibili: è l’obiettivo di Wine-Assembly, un progetto open source che permette di avviare applicazioni e videogiochi storici utilizzando WebAssembly. Dal Solitario a Paint, passando per Winamp e 3D Pinball, il software esegue il codice macchina originale delle applicazioni Windows all’interno di una scheda del browser.

Windows 98, presentato da Microsoft nel giugno 1998, appartiene a un’epoca in cui le applicazioni dipendevano di fatto quasi esclusivamente dalle API Win32, dalle librerie DLL e dall’architettura x86. Wine-Assembly, sviluppato da Volodymyr Grichina, percorre una strada differente: riproduce direttamente i componenti necessari all’esecuzione dei programmi, evitando l’avvio di Windows.

Come funziona Wine-Assembly senza installare Windows 98

Il cuore del progetto è un interprete x86 scritto in WebAssembly Text (WAT), rappresentazione testuale del formato WebAssembly.

A differenza degli emulatori realizzati in C o in Rust e successivamente compilati in WASM, Wine-Assembly implementa direttamente in WAT la CPU virtuale e buona parte delle funzionalità tipiche di Windows.

Quando l’utente apre un eseguibile, il sistema analizza il formato Portable Executable (PE), carica le sezioni nella memoria lineare WebAssembly e risolve i riferimenti alle funzioni importate. Le istruzioni x86 passano attraverso un decoder che le trasforma in operazioni interne; una cache evita di ripetere inutilmente la decodifica dei blocchi già incontrati.

Wine-Assembly implementa un proprio livello di compatibilità Win32, comprendente gestione delle finestre, messaggi, registro, thread, COM/OLE e interfacce DirectX. Le chiamate alle API raggiungono gestori scritti in WAT; JavaScript interviene principalmente per presentare i pixel sul canvas HTML, gestire input, audio e operazioni di accesso alle risorse.

Il progetto supporta anche il caricamento di DLL originali, tra cui msvcrt.dll , comctl32.dll e mfc42u.dll , applicando rilocazioni e risolvendo le dipendenze. Non si limita quindi a imitare l’aspetto delle vecchie applicazioni: ne esegue effettivamente il codice.

Quali programmi e giochi funzionano davvero

La demo online di Wine-Assembly permette di avviare Notepad, Calculator, WordPad, Paint, Minesweeper, FreeCell, SkiFree e 3D Pinball Space Cadet. Figurano anche Winamp 2.91 e 2.95, con riproduzione MP3 e interfaccia originale.

Il supporto grafico comprende GDI, DirectDraw, Direct3D, DirectSound e DirectInput: gli sviluppatori documentano inoltre percorsi di avvio o sezioni giocabili di titoli come Diablo, Age of Empires, RollerCoaster Tycoon e Quake II.

Per iniziare basta aprire l’emulatore e scegliere un’applicazione. È possibile anche trascinare sul desktop virtuale eseguibili Win32 o Win16, archivi ZIP e immagini CD. La compatibilità dipende però dalle API implementate: una funzione mancante può interrompere il programma.

Chi preferisse lavorare in locale trova il codice sorgente con licenza MIT nel repository GitHub del progetto: la compilazione richiede Node.js e utilizza uno strumento WAT proprietario del progetto; produce due moduli WebAssembly di circa 1 MB.

Le prestazioni restano un limite concreto: gli autori paragonano la velocità dell’interprete a quella di un computer del 1997. Pinball e Winamp funzionano fluidamente, mentre i giochi 3D più impegnativi risultano ancora problematici. Anche la modalità privata di Safari può rallentare sensibilmente WebAssembly.

Wine-Assembly restituisce agli utenti qualcosa di tecnicamente significativo: la possibilità di conservare e utilizzare software storico attraverso un browser moderno, senza dipendere dall’avvio di un sistema operativo ormai abbandonato.